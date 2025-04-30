"Самарская нефть — для Победы": патриотический проект от "Роснефти"

К юбилею 80-летия победы в Великой Отечественной войне Сотрудники самарской группы предприятий НК "Роснефть" организовали масштабный проект "Самарская нефть — для Победы". Акция, сплотившая разные поколения специалистов нефтеперерабатывающей отрасли, включала в себя целый ряд событий.

Стартовым этапом масштабной патриотической кампании стал автопробег "Спасибо за Победу!", прошедший по городам Самарской области. В автопробеге приняли участие добровольцы из семи дочерних компаний самарской группы НК "Роснефть" — АО "Самаранефтегаз", АО "НК НПЗ", АО "ННК", ООО "НЗМП", АО "КНПЗ", АО "СНПЗ", ООО "СамараНИПИнефть", представители ветеранских организаций, учащиеся образовательных заведений области и молодые активисты "Движения первых".

Алексей Коробков, глава Новокуйбышевска, и Сергей Голицаев, генеральный директор градообразующего предприятия АО "Новокуйбышевский НПЗ", совместно открыли автопробег.

"Не случайно автопробег стартует с заводской площади Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Впервые, в 1975 году группа работников Новокуйбышевского НПЗ, среди которых были и фронтовики, в канун празднования 30-летия Победы совершила 10-дневный автомотопробег в город-герой Волгоград. Это было 50 лет назад! А в августе 1984 года, в канун 40-летия Победы делегация нашего завода совершила автопробег по 10 городам-героям: Москва, Тула, Минск, Брест, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград. В этом году мы уже отмечаем 80-летие Победы! Сегодняшний пробег не имеет таких масштабов как в недавнем 1984 году, рядом с нами уже нет такого количества ветеранов, но наш долг — сохранить эту историческую память о той Победе, о мужестве нашего народа, героизме советских солдат. Поэтому такой пробег в юбилейный год Победы особо ценен. Как мостик между поколениями, как прямая историческая связь, объединяющая всех нас, независимо от возраста!", — поприветствовал гостей мероприятия генеральный директор АО "Новокуйбышевский НПЗ" Сергей Голицаев.

В ходе торжественной церемонии волонтёры развернули Георгиевскую ленту длиной 80 метров. Участники автопробега отдали дань памяти погибшим героям минутой молчания возле Триумфальной арки, а также возложили цветы к Вечному огню на центральной площади города.

Затем автоколонна из автомобилей, украшенных Знаменем Победы и символикой 80-летия Победы, отправилась по знаковым памятным местам. Во время Великой Отечественной войны Самара была тыловым и промышленным центром страны и носила гордое название: город Куйбышев — "запасная столица". Куйбышевский район Самары появился на карте города в 1943 году благодаря строительству Куйбышевского НПЗ. Участники автопробега возложили цветы на площади Славы у горельефа скорбящей Матери-Родины.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны нефтяной отрасли, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, генеральные директора дочерних обществ самарской группы НК "Роснефть", жители города и представители СМИ. На площадке летнего кинотеатра состоялся праздничный показ фильма "Война моторов", созданного по инициативе НК "Роснефть" и посвященного героическому труду советских нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Фильм рассказывает о том, как нефтяники, не жалея сил, работали в тылу, обеспечивая фронт необходимым топливом и внося свой вклад в Победу, трудились в несколько смен подряд, преодолевая все трудности военного времени.

"Я проработала на НПЗ 30 лет, с 1989 по 2019 год: давала стране бензин и авиационные топлива. Сегодняшний фильм напомнил мне, насколько у нас была трудная и важная работа. Конечно, когда я училась в школе, я изучала об этом, но в фильме всё изображено наглядно и очень масштабно. Фильм мне очень понравился. Встреча с ветеранами, с молодежью, дала новый повод для гордости. Я считаю, что очень важно из года в год вспоминать о нашей нелегкой работе, а также рассказывать о ней другим поколениям. Сегодня кажется само собой разумеющимся, что автомобили, самолеты и корабли всегда обеспечены топливом любого типа, октанового числа и качества без каких-либо ограничений. Однако ранее доступность топлива не была такой простой и очевидной. Развитие новых технологий не заменит человеческий труд в полной мере. В современном мире очень важно приобретать новые знания и навыки, однако не стоит пренебрегать накопленным опытом прошлых поколений. Важно не только помнить о прошлом, но и заботиться о сохранении исторической памяти", — поделилась эмоциями ветеран Новокуйбышевского НПЗ Людмила Анатольевна Захарова.

Также перед заслуженными ветеранами выступили призеры корпоративного фестиваля "Энергия талантов", которые вместе со всеми присутствующими спели известные и всеми любимые песни военных лет.

В завершение мероприятия открылась фотовыставка "Самарская нефть — для Победы". Фотографии, представленные на выставке, демонстрируют ключевые этапы развития нефтяной промышленности в регионе в период Великой Отечественной войны. В те годы, получив приказ Родины форсировать развитие нефтяной отрасли для бесперебойного снабжения фронта горючим, нефтяники Самары первыми в СССР сумели найти девонскую нефть и увеличить добычу в пять раз, заложить с нуля и в рекордно короткие сроки построить два нефтеперерабатывающих завода — Сызранский и Куйбышевский НПЗ.