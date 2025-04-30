"Самарская нефть — для Победы": патриотический проект от "Роснефти"

К юбилею 80-летия победы в Великой Отечественной войне Сотрудники самарской группы предприятий НК "Роснефть" организовали масштабный проект "Самарская нефть — для Победы". Акция, сплотившая разные поколения специалистов нефтеперерабатывающей отрасли, включала в себя целый ряд событий.
Стартовым этапом масштабной патриотической кампании стал автопробег "Спасибо за Победу!", прошедший по городам Самарской области. В автопробеге приняли участие добровольцы из семи дочерних компаний самарской группы НК "Роснефть" — АО "Самаранефтегаз", АО "НК НПЗ", АО "ННК", ООО "НЗМП", АО "КНПЗ", АО "СНПЗ", ООО "СамараНИПИнефть", представители ветеранских организаций, учащиеся образовательных заведений области и молодые активисты "Движения первых".
Алексей Коробков, глава Новокуйбышевска, и Сергей Голицаев, генеральный директор градообразующего предприятия АО "Новокуйбышевский НПЗ", совместно открыли автопробег.
"Не случайно автопробег стартует с заводской площади Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Впервые, в 1975 году группа работников Новокуйбышевского НПЗ, среди которых были и фронтовики, в канун празднования 30-летия Победы совершила 10-дневный автомотопробег в город-герой Волгоград. Это было 50 лет назад! А в августе 1984 года, в канун 40-летия Победы делегация нашего завода совершила автопробег по 10 городам-героям: Москва, Тула, Минск, Брест, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград. В этом году мы уже отмечаем 80-летие Победы! Сегодняшний пробег не имеет таких масштабов как в недавнем 1984 году, рядом с нами уже нет такого количества ветеранов, но наш долг — сохранить эту историческую память о той Победе, о мужестве нашего народа, героизме советских солдат. Поэтому такой пробег в юбилейный год Победы особо ценен. Как мостик между поколениями, как прямая историческая связь, объединяющая всех нас, независимо от возраста!", — поприветствовал гостей мероприятия генеральный директор АО "Новокуйбышевский НПЗ" Сергей Голицаев.
В ходе торжественной церемонии волонтёры развернули Георгиевскую ленту длиной 80 метров. Участники автопробега отдали дань памяти погибшим героям минутой молчания возле Триумфальной арки, а также возложили цветы к Вечному огню на центральной площади города.
Затем автоколонна из автомобилей, украшенных Знаменем Победы и символикой 80-летия Победы, отправилась по знаковым памятным местам. Во время Великой Отечественной войны Самара была тыловым и промышленным центром страны и носила гордое название: город Куйбышев — "запасная столица". Куйбышевский район Самары появился на карте города в 1943 году благодаря строительству Куйбышевского НПЗ. Участники автопробега возложили цветы на площади Славы у горельефа скорбящей Матери-Родины.
Почетными гостями мероприятия стали ветераны нефтяной отрасли, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, генеральные директора дочерних обществ самарской группы НК "Роснефть", жители города и представители СМИ. На площадке летнего кинотеатра состоялся праздничный показ фильма "Война моторов", созданного по инициативе НК "Роснефть" и посвященного героическому труду советских нефтяников в годы Великой Отечественной войны. Фильм рассказывает о том, как нефтяники, не жалея сил, работали в тылу, обеспечивая фронт необходимым топливом и внося свой вклад в Победу, трудились в несколько смен подряд, преодолевая все трудности военного времени.
"Я проработала на НПЗ 30 лет, с 1989 по 2019 год: давала стране бензин и авиационные топлива. Сегодняшний фильм напомнил мне, насколько у нас была трудная и важная работа. Конечно, когда я училась в школе, я изучала об этом, но в фильме всё изображено наглядно и очень масштабно. Фильм мне очень понравился. Встреча с ветеранами, с молодежью, дала новый повод для гордости. Я считаю, что очень важно из года в год вспоминать о нашей нелегкой работе, а также рассказывать о ней другим поколениям. Сегодня кажется само собой разумеющимся, что автомобили, самолеты и корабли всегда обеспечены топливом любого типа, октанового числа и качества без каких-либо ограничений. Однако ранее доступность топлива не была такой простой и очевидной. Развитие новых технологий не заменит человеческий труд в полной мере. В современном мире очень важно приобретать новые знания и навыки, однако не стоит пренебрегать накопленным опытом прошлых поколений. Важно не только помнить о прошлом, но и заботиться о сохранении исторической памяти", — поделилась эмоциями ветеран Новокуйбышевского НПЗ Людмила Анатольевна Захарова.
Также перед заслуженными ветеранами выступили призеры корпоративного фестиваля "Энергия талантов", которые вместе со всеми присутствующими спели известные и всеми любимые песни военных лет.
В завершение мероприятия открылась фотовыставка "Самарская нефть — для Победы". Фотографии, представленные на выставке, демонстрируют ключевые этапы развития нефтяной промышленности в регионе в период Великой Отечественной войны. В те годы, получив приказ Родины форсировать развитие нефтяной отрасли для бесперебойного снабжения фронта горючим, нефтяники Самары первыми в СССР сумели найти девонскую нефть и увеличить добычу в пять раз, заложить с нуля и в рекордно короткие сроки построить два нефтеперерабатывающих завода — Сызранский и Куйбышевский НПЗ.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???