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Власть и политика

Инвестиционный потенциал Самарской области представили Генконсулу КНР в Казани

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 июля, в Торгово-промышленной палате региона прошла рабочая встреча Генерального Консула Китайской Народной Республики в Казани господина Сян Бо с бизнес-сообществом Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Мероприятие стало частью программы официального визита представителей КНР в регион. Китайские гости прибыли в столицу губернии для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической сферах, а также для переговоров с представителями делового сообщества.

Как отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев, именно Китай традиционно является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, занимая первое место по объему импортных поставок и шестое по экспорту продукции.

В рабочей встрече приняли участие представители минэкономразвития Самарской области, Торгово-промышленной палаты региона, Агентства по привлечению инвестиций, а также компании, перспективные для экспорта, инвестирования и предприятия, готовые к расширению уже существующего сотрудничества.
В ходе встречи представители областного минэкономразвития отметили, что стремление региона развивать двустороннее сотрудничество с провинциями Китая становится все более активным и торгово-экономические связи между Самарской областью и КНР имеют значительные перспективы для развития по целому ряду направлений.

"Представили коллегам из Китайской Народной Республики инвестиционный потенциал Самарской области. Мы видим большие возможности для взаимодействия, в том числе в реализации инвестиционных проектов на территории региона, - рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. - Сегодня мы говорили об инвестиционных проектах в сфере сельского хозяйства, производства промышленных роботов, фармацевтической продукции. Приглашаем китайский бизнес к инвестированию в Самарскую область!" 
Участникам встречи показали площадки, подходящие для реализации инвестиционных проектов, рассказали о действующих налоговых режимах для бизнеса, доступных мерах поддержки и льготах для резидентов ОЭЗ и ТОР региона.

Также стороны обсудили сотрудничество в транспортно-логистической отрасли, рассмотрели крупные проекты, реализующиеся в Самарской области.

В завершение встречи делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани пообщалась с бизнес-сообществом региона. Предприниматели узнали о возможностях выхода на рынок КНР, представили свою продукцию, готовую к экспорту.

В Самарской области уделяется особое внимание развитию внешнеэкономических связей, региональные власти готовы содействовать установлению контактов, реализации инвестиционных проектов и сопровождению бизнеса на международном уровне. Работа по поддержке бизнеса ведется в соответствии с нацпроектами "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экспорт".

Так, на базе регионального центра "Мой бизнес" работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам: от поиска зарубежных партнеров до содействия в транспортировке продукции.

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

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