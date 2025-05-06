Волонтеры КНПЗ поздравили ветеранов с праздником Победы

Накануне юбилея Великой Победы волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода навестили ветеранов производства с подарками и поздравлениями. Этот год для заводчан особый, ведь они отмечают двойной праздник: 80-летие Победы и день рождения предприятия, основанного в 1945 году.
Вместе с представителями администрации Куйбышевского района Самары волонтеры навестили героев, передали им подарки и поздравили с праздником.
Радушно встретила гостей Нина Михайловна Мартьянова — 80 лет назад юная девушка пришла на только что построенный Куйбышевский НПЗ, где очень ждали рабочие руки, особенно молодые кадры. Нина Михайловна проработала машинистом заводской ТЭЦ до самой пенсии, а в следующем году она отметит столетний юбилей.
"Большое спасибо, что навещаете нас, дарите подарки, ухаживаете", — поблагодарила Нина Михайловна своих гостей.
Навестили волонтеры и Валентина Федоровича Евсеева, который застал войну ребенком.
Его отец погиб на фронте в 1943 году, поэтому трудиться юноше пришлось наравне со взрослыми — в те годы рано становились самостоятельными.
Уже после Победы Валентин Федорович переехал из колхоза в город, где устроился на КНПЗ и четверть века проработал на предприятии. "Пригласили меня работать в ЖКХ КНПЗ — начальником участка тепловых сетей, — рассказывает ветеран. — На заводе я и проработал до пенсии".
Нефтепереработчики еще раз сердечно поблагодарили ветеранов за их вклад в Победу.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее