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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Волонтеры КНПЗ поздравили ветеранов с праздником Победы

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне юбилея Великой Победы волонтеры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода навестили ветеранов производства с подарками и поздравлениями. Этот год для заводчан особый, ведь они отмечают двойной праздник: 80-летие Победы и день рождения предприятия, основанного в 1945 году.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Вместе с представителями администрации Куйбышевского района Самары волонтеры навестили героев, передали им подарки и поздравили с праздником.

Радушно встретила гостей Нина Михайловна Мартьянова — 80 лет назад юная девушка пришла на только что построенный Куйбышевский НПЗ, где очень ждали рабочие руки, особенно молодые кадры. Нина Михайловна проработала машинистом заводской ТЭЦ до самой пенсии, а в следующем году она отметит столетний юбилей.

"Большое спасибо, что навещаете нас, дарите подарки, ухаживаете", — поблагодарила Нина Михайловна своих гостей.

Навестили волонтеры и Валентина Федоровича Евсеева, который застал войну ребенком.

Его отец погиб на фронте в 1943 году, поэтому трудиться юноше пришлось наравне со взрослыми — в те годы рано становились самостоятельными.

Уже после Победы Валентин Федорович переехал из колхоза в город, где устроился на КНПЗ и четверть века проработал на предприятии. "Пригласили меня работать в ЖКХ КНПЗ — начальником участка тепловых сетей, — рассказывает ветеран. — На заводе я и проработал до пенсии".

Нефтепереработчики еще раз сердечно поблагодарили ветеранов за их вклад в Победу.

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