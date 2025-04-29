Новейшие разработки "СамараНИПИнефти" обеспечивают развитие нефтегазовой отрасли страны

Добыча главных природных богатств России — нефти и газа — была бы невозможна без научно-исследовательских и проектных работ. Этим уже четверть века занимается "СамараНИПИнефть", научный и проектный институт компании "Роснефть". О том, как здесь разрабатывают современные технологии и создают инновационные продукты, нам рассказали специалисты института во время пресс-тура, организованного для региональных СМИ.

На благо развития нефтяной отрасли

Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи (ООО "СамараНИПИнефть") — создан в 2000 году для научного и проектного сопровождения добычи нефти в 63 регионе. Сегодня это крупнейший отраслевой институт, который работает с заказчиками во всех регионах России.

Здесь работают более 2 000 высококвалифированных сотрудников. На сегодняшний день на их счету 54 объекта интеллектуальной собственности, прошедших государственную регистрацию. Это передовые решения и инновационные продукты, связанные с цифровизацией и автоматизацией сложных технологических процессов.

Сократили сроки строительства месторождения

Одной из последних уникальных разработок, разработанной сотрудниками "СамараНИПИнефти" совместно с коллегами из компании "Роснефть", стал проект мобильных комплексов для месторождений Крайнего Севера.

Все объекты проекта — от устья скважины до сдачи товарной нефти — мобильны. Здания и сооружения устанавливаются на специальную платформу и не требуют заглубленного фундамента, что очень важно в условиях автономного обустройства месторождения в северных широтах.

"Благодаря такой конструкции комплексы можно быстро монтировать и демонтировать, а также перемещать к новому месту эксплуатации. Применение мобильных комплексов существенно экономит затраты, а также сокращает сроки запуска месторождения в эксплуатацию. В настоящее время объект находится на стадии строительства. Успешное завершение пилотного проекта позволит масштабировать принятые оптимальные решения на другие объекты компании "Роснефть", — пояснил главный инженер проекта Владислав Новиков.

"Умная" модель месторождения

Среди современных направлений работы "СамараНИПИнефти" — внедрение технологии трёхмерного моделирования (ТИМ-технология).

"Мы фактически создаем "умную" модель объекта строительства, которая включает его трехмерный макет, а также широкий спектр данных: свойства строительных материалов и конструкций, сроки выполнения работ, данные об освещении, затраты энергии и многое другое. Точная цифровая картина объекта помогает избежать ошибок при его проектировании, правильно рассчитать количество требуемых материалов и в разы сократить сроки строительства. Цифровую модель мы передаем заказчику, который вместе с подрядчиком с ее помощью строит объект", — объяснил главный специалист группы информатизации и развития бизнес-процессов Олег Боровой.

Так, например, в "СамараНИПИнефти" разработали трёхмерную модель комплекса зданий и сооружений для подготовки и транспорта продукции скважин одного из месторождений АО "Оренбургнефть" (добывающий актив "Роснефти").

Трёхмерная модель, созданная при помощи отечественного программного обеспечения, содержит более 96 тысяч различных объектов. К каждому элементу привязана информация из календарно-сетевого графика строительства. Интегрированный с 3D-моделью график позволяет оперативно получать информацию о каждом элементе модели, включая сроки поставки и монтажа конкретной конструкции и оборудования.

VR-тренажеры для нефтяников

С ТИМ-моделированием тесно связаны технологии виртуальной реальности, которые в нефтегазовой отрасли используют для обучения специалистов, планирования и моделирования выполнения производственных задач.

"Интерактивные модели выполнены с максимальным уровнем детализации. Например, надев VR-шлем, можно подняться на вышку по лестнице, осмотреть площадку с высоты, перемещаться по коридорам объекта, открывать двери различных помещений, нажимать кнопки и рычаги и другие действия", — отметил начальник управления автоматизации и цифровизации бизнес-процессов Сергей Тонкошкуров.

Одна из таких разработок — подстанция "Герасимовская" в Оренбургской области. Модель может использоваться для знакомства сотрудников с устройством подстанции, обучения, выявления проблемных мест при эксплуатации, отработке действий персонала при устранении нештатных ситуаций.

Обеспечивают качество продукции

Специалисты "СамараНИПИнефти" разрабатывают и внедряют новейшие методики лабораторных исследований, которые повышают качество добычи и переработки нефти.

Лабораторный комплекс института включает в себя 12 лабораторий, ежегодно здесь проводится более 50 тысяч исследований по 15 направлениям.

"В прошлом году мы увеличили перечень лабораторных исследований по 192 новым показателям. Число исследований, по которым проводятся анализы проб в лабораториях нашего института, превышает сегодня 630 показателей", — сообщил начальник управления лабораторных исследований "СамараНИПИнефти" Анатолий Кириллов.

Лабораторный комплекс оснащен современным отечественным оборудованием. Так, например, в распоряжении сотрудников лаборатории находится отечественная установка для исследования пластовых флюидов — единственная установка такого класса в Самарской области. Оборудование позволяет проводить комплексное исследование глубинных проб пластовой нефти, конденсата и пластовой воды при различных давлениях и температурах.

Собственный лабораторный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием, позволяет сократить сроки проведения исследований, обеспечить своевременное вовлечение химических реагентов в производство, исключить риски простоя и увеличения сроков выполнения работ.

Владимир Кожин, генеральный директор ООО "СамараНИПИнефть":

— "Наш институт успешно развивается и ежегодно открывает новые направления в области научных исследований и проектирования, вместе с тем расширяется география работ. За 25 лет мы накопили богатый научный потенциал в самых различных сферах деятельности: находим и проектируем новые месторождения, предлагаем передовые решения для добычи нефти, разрабатываем уникальные экологические проекты, внедряем цифровые технологии. Среди наших разработок немало масштабных и уникальных проектов. Сегодня мы активно продолжаем развивать научный потенциал института, разрабатывать современные технологии на благо развития нефтяной отрасли страны".