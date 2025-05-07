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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" выполнили плановые работы на производственных объектах в трех регионах

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" завершили плановые ремонты производственных объектов предприятия, расположенных на территории Самарской, Волгоградской и Ростовской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В зоне ответственности Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк в апреле специалисты подключили резервную нитку подводного перехода через р. Средний Егорлык. Основная нитка подводного перехода была подключена летом 2024 года. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы Ду-800 из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление от 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.

На магистральном нефтепроводе Нижневартовск — Курган — Куйбышев собственными силами работников Бугурусланского РНУ выполнена замена двух узлов запорной арматуры диаметром 800 мм. Еще одна задвижка заменена на ПСП Новокуйбышевский. Новое оборудование отечественного производства отличается высокой степенью надежности.

Специалисты Самарского РНУ вырезали дефектный участок на обвязке камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) обводного нефтепровода площадки "Самара". Камеры используются для запуска внутритрубных средств очистки, диагностики, разделительных устройств линейной части магистральных нефтепроводов. На станции смешения нефти проведен средний ремонт девяти задвижек на двух резервуарах. На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Совхозная-3" завершено переподключение СИКН № 297 МН Куйбышев — Лисичанск после проведения гидравлических испытаний.

Плановые работы выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

В настоящее время все производственные объекты предприятия работают в штатном режиме.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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