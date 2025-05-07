Специалисты АО "Транснефть - Приволга" выполнили плановые работы на производственных объектах в трех регионах

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" завершили плановые ремонты производственных объектов предприятия, расположенных на территории Самарской, Волгоградской и Ростовской областей.

В зоне ответственности Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк в апреле специалисты подключили резервную нитку подводного перехода через р. Средний Егорлык. Основная нитка подводного перехода была подключена летом 2024 года. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы Ду-800 из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление от 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.

На магистральном нефтепроводе Нижневартовск — Курган — Куйбышев собственными силами работников Бугурусланского РНУ выполнена замена двух узлов запорной арматуры диаметром 800 мм. Еще одна задвижка заменена на ПСП Новокуйбышевский. Новое оборудование отечественного производства отличается высокой степенью надежности.

Специалисты Самарского РНУ вырезали дефектный участок на обвязке камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) обводного нефтепровода площадки "Самара". Камеры используются для запуска внутритрубных средств очистки, диагностики, разделительных устройств линейной части магистральных нефтепроводов. На станции смешения нефти проведен средний ремонт девяти задвижек на двух резервуарах. На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Совхозная-3" завершено переподключение СИКН № 297 МН Куйбышев — Лисичанск после проведения гидравлических испытаний.

Плановые работы выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

В настоящее время все производственные объекты предприятия работают в штатном режиме.