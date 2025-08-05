В День железнодорожника студотряды организовали площадки в Самаре

Традиционно в первое воскресенье августа в Самаре прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника. Бойцы студенческих отрядов региона организовали для гостей интерактивные площадки на площади Куйбышева и железнодорожном вокзале.

На центральной площадке праздника трудовые отряды подростков, работающие этим летом в дирекции железнодорожных вокзалов, провели для гостей мастер-классы по созданию памятных значков и открыток. Особой популярностью пользовалась зона виртуальной реальности, где все желающие могли попробовать себя в роли проводников. На площадке, организованной университетом путей сообщения, участники движения рассказывали студентам о возможностях трудоустройства через студенческие отряды и программах профессионального обучения.

Все желающие на железнодорожном вокзале могли принять участие в традиционной акции "Поезд, объединяющий страну, — самый длинный нарисованный на асфальте поезд", а также в конкурсах и развлекательной программе.

"В 2025 году РЖД остается крупнейшим работодателем для бойцов студенческих отрядов, предлагая уникальные условия для становления молодых профессионалов. Уже несколько лет подряд мы совместно с ФПК проводим масштабные мероприятия для сотрудников, их семей, жителей и гостей разных городов. В этом году Самара стала одним из ключевых центров этого движения. Ежегодно более 300 человек Самарской области выбирают провести лето на железной дороге в составе студенческих отрядов. Это не просто работа — это школа жизни, дружбы и профессионального роста, которая навсегда остается в сердце каждого бойца", — поделилась комиссар Самарского регионального отделения МООО "РСО", Гаджиева Алина.

В этом сезоне бойцы Самарской области работают проводниками пассажирских поездов, монтерами пути, помощниками машинистов. Подростковые трудовые отряды задействованы в качестве помощников дежурных по вокзалу. Часть студентов трудится вожатыми в детском оздоровительном центре "Услада" Куйбышевской железной дороги.



Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студотрядов прошли более 20 млн человек. В Самарской области более 2500 студентов работают в составе студенческих отрядов. Для ребят предложены различные направления — вожатые, строители, проводники, медики, сервисные и сельскохозяйственные отряды, а также производственные и профильные направления.