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АО "Транснефть - Приволга" открыло пожарное депо на производственном объекте в Самарской области

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" АО "Транснефть - Приволга" в Безенчукском районе Самарской области состоялось открытие нового пожарного депо. В мероприятии приняли участие генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев и начальник ГУ МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Аникин.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На службу в новом депо заступила 47 пожарно-спасательная часть, которая вошла в состав 8 отряда ФПС ГПС по Самарской области (договорной). Новое подразделение создано 1 апреля 2025 года общей штатной численностью 33 человека.

Строительство нового здания для размещения пожарной техники и ведомственной пожарной команды началось в 2022 году. При монтаже здания были использованы современные негорючие материалы. Выполнение допустимых и оптимальных микроклиматических условий, чистоты и взрывобезопасности воздушной среды достигнуто применением современной системы приточно-вытяжной вентиляции.

Депо оснащено системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. В помещениях оборудованы места для хранения средств пожарно-технического вооружения, стенд для их испытания с комплектом динамометров и оснастки, инструментальные шкафы, стеллажи для укладки боевой одежды, зоны обслуживания, сушки и хранения пожарных рукавов. Для закрепления полученных профессиональных навыков имеется учебный класс.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Аникин, отметил, что с открытием нового депо повышается не только надежность производственного объекта, но и противопожарная защищенность населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от НПС. Сергей Аникин вручил благодарственные письма за достигнутые высокие результаты в служебной деятельности сотрудникам 47 пожарно-спасательной части.

"В рамках сотрудничества нашего предприятия и главного управления МЧС России по Самарской области нам удалось создать современный объект в системе пожарной охраны региона. Депо оснащено необходимой спецтехникой и оборудованием, пожарными автомобилями. Создание нового подразделения пожарной охраны и ввод современного здания пожарного депо значительно повысит уровень противопожарной защиты нашего объекта", — отметил генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев на церемонии открытия.

Новое подразделение 47 ПСЧ стала пятой пожарной частью в составе 8 ФПС на объектах АО "Транснефть - Приволга", общая численность 8 отряда на объектах предприятия составляет 242 человека. Для выполнения договорных обязательств в 8 отряд ФПС ГПС передана 21 единица пожарной техники, в том числе четыре пожарных пеноподъемника и 13 автоцистерн.

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