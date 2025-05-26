АО "Транснефть - Приволга" открыло пожарное депо на производственном объекте в Самарской области

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" АО "Транснефть - Приволга" в Безенчукском районе Самарской области состоялось открытие нового пожарного депо. В мероприятии приняли участие генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев и начальник ГУ МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Аникин.

На службу в новом депо заступила 47 пожарно-спасательная часть, которая вошла в состав 8 отряда ФПС ГПС по Самарской области (договорной). Новое подразделение создано 1 апреля 2025 года общей штатной численностью 33 человека.

Строительство нового здания для размещения пожарной техники и ведомственной пожарной команды началось в 2022 году. При монтаже здания были использованы современные негорючие материалы. Выполнение допустимых и оптимальных микроклиматических условий, чистоты и взрывобезопасности воздушной среды достигнуто применением современной системы приточно-вытяжной вентиляции.

Депо оснащено системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. В помещениях оборудованы места для хранения средств пожарно-технического вооружения, стенд для их испытания с комплектом динамометров и оснастки, инструментальные шкафы, стеллажи для укладки боевой одежды, зоны обслуживания, сушки и хранения пожарных рукавов. Для закрепления полученных профессиональных навыков имеется учебный класс.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Аникин, отметил, что с открытием нового депо повышается не только надежность производственного объекта, но и противопожарная защищенность населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от НПС. Сергей Аникин вручил благодарственные письма за достигнутые высокие результаты в служебной деятельности сотрудникам 47 пожарно-спасательной части.

"В рамках сотрудничества нашего предприятия и главного управления МЧС России по Самарской области нам удалось создать современный объект в системе пожарной охраны региона. Депо оснащено необходимой спецтехникой и оборудованием, пожарными автомобилями. Создание нового подразделения пожарной охраны и ввод современного здания пожарного депо значительно повысит уровень противопожарной защиты нашего объекта", — отметил генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев на церемонии открытия.