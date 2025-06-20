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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" оценили дипломные работы студентов СамГТУ

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в процедуре защиты дипломных проектов выпускников Самарского государственного технического университета (СамГТУ), завершивших обучение по программе бакалавриата.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Защита проходила на кафедре "Трубопроводный транспорт" и включала представление дипломных работ 14 студентов, из которых девять получили оценки "отлично".

Темы дипломных работ отличались высокой актуальностью и были посвящены вопросам эксплуатации магистральных нефтепроводов, реконструкции и капитальному ремонту подводных переходов, строительству резервуаров. Так, детально описывались этапы реконструкции резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк через р. Волга и замена участка МН Гурьев-Куйбышев на переходе через малый водоток Каралык.  Поднимались также вопросы внедрения в трубопроводной отрасли нового оборудования и технологий, в частности при строительстве резервуаров.

При оценке члены государственной аттестационной комиссии обращали особое внимание на глубину проработки тем, включая аспекты экологической безопасности и охраны труда. Также важным критерием являлась научная обоснованность выводов и уровень владения материалом.

Одиннадцать дипломников обучались в СамГТУ по контракту с АО "Транснефть - Приволга". В соответствии с кадровой политикой предприятия после окончания университета выпускники кафедры пополнят ряды молодых специалистов в его подразделениях.

СамГТУ является одним из основных центров подготовки кадров для АО "Транснефть - Приволга" и других организаций системы "Транснефть". Предприятие оказывает вузу поддержку в укреплении материально-технической базы и сотрудничает с ним по целому ряду направлений: в области образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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