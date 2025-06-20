Специалисты АО "Транснефть - Приволга" оценили дипломные работы студентов СамГТУ

Специалисты АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в процедуре защиты дипломных проектов выпускников Самарского государственного технического университета (СамГТУ), завершивших обучение по программе бакалавриата.

Защита проходила на кафедре "Трубопроводный транспорт" и включала представление дипломных работ 14 студентов, из которых девять получили оценки "отлично".

Темы дипломных работ отличались высокой актуальностью и были посвящены вопросам эксплуатации магистральных нефтепроводов, реконструкции и капитальному ремонту подводных переходов, строительству резервуаров. Так, детально описывались этапы реконструкции резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк через р. Волга и замена участка МН Гурьев-Куйбышев на переходе через малый водоток Каралык. Поднимались также вопросы внедрения в трубопроводной отрасли нового оборудования и технологий, в частности при строительстве резервуаров.

При оценке члены государственной аттестационной комиссии обращали особое внимание на глубину проработки тем, включая аспекты экологической безопасности и охраны труда. Также важным критерием являлась научная обоснованность выводов и уровень владения материалом.

Одиннадцать дипломников обучались в СамГТУ по контракту с АО "Транснефть - Приволга". В соответствии с кадровой политикой предприятия после окончания университета выпускники кафедры пополнят ряды молодых специалистов в его подразделениях.

СамГТУ является одним из основных центров подготовки кадров для АО "Транснефть - Приволга" и других организаций системы "Транснефть". Предприятие оказывает вузу поддержку в укреплении материально-технической базы и сотрудничает с ним по целому ряду направлений: в области образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников.