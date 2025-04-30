АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса на лучшее подразделение по охране труда

Накануне Всемирного дня охраны труда АО "Транснефть - Приволга" определило победителей и призеров конкурса на звание "Лучшее подразделение по охране труда" по итогам работы в 2024 году.
Победителем признан коллектив головной перекачивающей станции "Волгоград" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). Второе место занял коллектив цеха технологического транспорта и спецтехники Саратовского РНУ, третье — коллектив Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).
При определении победителя комиссия учитывала ряд показателей, в том числе своевременность проведения инструктажей и проверки знаний, соблюдение режима труда и отдыха, проведение специальной оценки условий труда, обеспеченность средствами индивидуальной защиты и организацию медицинских осмотров. Также внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ.
На ежегодной основе конкурс проводится с 2015 года. Цель — содействие обеспечению безопасных условий труда, формирование системного подхода и стимулирование работников к повышению культуры производства, соблюдение требований безопасности на рабочих местах.
В АО "Транснефть - Приволга" внедрена система управления охраной труда, на постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на защиту жизни и здоровья работников, улучшению условий на рабочих местах. В том числе сотрудники в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, регулярно ведется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил.
На предприятии успешно функционирует корпоративная Система развития Транснефть - ОПТИМУМ, система рейтинговой оценки (СРО), проводятся совещания "Честный диалог" и "День качества". Их целью является снижение рисков возникновения нарушений, а также вовлечения сотрудников в создание безопасных условий труда.
Предприятие организует непрерывный процесс обучения и повышения квалификации персонала в области охраны труда. Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внутренних и внешних аудитов на соответствие системы управления охраной труда требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001:2020.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее