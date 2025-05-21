В Самарской области прошло выездное заседание Правления ПАО "Транснефть"

20 мая на производственной площадке "Самара" АО "Транснефть - Приволга" состоялось выездное заседание Правления ПАО "Транснефть" под руководством президента компании Николая Токарева.

В мероприятии приняли участие вице-президенты ПАО "Транснефть", начальники департаментов и генеральные директора дочерних обществ компании.

В рамках заседания обсудили актуальные вопросы нефтепроводной системы России. Особое внимание было уделено мерам обеспечения защиты опасных производственных объектов с максимальным объемом резервуарного парка.

Также участники совещания побывали на производственной площадке, осмотрели объекты станции смешения нефти "Самара", где реализуется программа комплексной реконструкции, ознакомились с принципом работы мобильного комплекса очистки резервуаров.

В этот же день состоялась встреча делегации ПАО "Транснефть" с представителями трудового коллектива всех подразделений АО "Транснефть - Приволга". В рамках встречи представители руководства компании ответили на вопросы сотрудников предприятия.

Кроме производственных тем, были затронуты бытовые и социальные вопросы. Учитывая, что компания уделяет большое внимание патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти, работникам рассказали и о культурно-просветительских проектах, реализуемых ПАО "Транснефть".