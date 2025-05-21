В Самарской области прошло выездное заседание Правления ПАО "Транснефть"

20 мая на производственной площадке "Самара" АО "Транснефть - Приволга" состоялось выездное заседание Правления ПАО "Транснефть" под руководством президента компании Николая Токарева.
В мероприятии приняли участие вице-президенты ПАО "Транснефть", начальники департаментов и генеральные директора дочерних обществ компании.
В рамках заседания обсудили актуальные вопросы нефтепроводной системы России. Особое внимание было уделено мерам обеспечения защиты опасных производственных объектов с максимальным объемом резервуарного парка.
Также участники совещания побывали на производственной площадке, осмотрели объекты станции смешения нефти "Самара", где реализуется программа комплексной реконструкции, ознакомились с принципом работы мобильного комплекса очистки резервуаров.
В этот же день состоялась встреча делегации ПАО "Транснефть" с представителями трудового коллектива всех подразделений АО "Транснефть - Приволга". В рамках встречи представители руководства компании ответили на вопросы сотрудников предприятия.
Кроме производственных тем, были затронуты бытовые и социальные вопросы. Учитывая, что компания уделяет большое внимание патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти, работникам рассказали и о культурно-просветительских проектах, реализуемых ПАО "Транснефть".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее