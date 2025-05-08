Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в эколого-патриотических акциях

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в эколого-патриотических акциях и мероприятиях по уборке и благоустройству территорий военных мемориалов. Все мероприятия были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Субботники прошли на территории Республики Татарстана, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. Волонтеры и молодые специалисты предприятия убрали листву и мусор, выполнили окраску ограждений и благоустройство территорий вокруг мемориалов героям Великой Отечественной войны. Всего силами добровольцев АО "Транснефть - Приволга" были приведены в порядок шесть памятников. Волонтеры Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) провели благоустройство двух братских захоронений военнослужащих.

В рамках международной акции "Сад Победы" сотрудники Саратовского РНУ высадили 80 саженцев деревьев в г. Красноармейске. Акция стала важным вкладом в озеленение городского пространства и сохранение исторической памяти.

В г. Самаре традиционная эколого-патриотическая акция состоялась в сквере Скорбящей матери в поселке Кряж. Волонтеры аппарата управления, Самарского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания вместе с волонтерами других организаций убрали мусор и прошлогоднюю листву, удалили заросли кустарника, посадили саженцы рябины, разбили несколько клумб.

Молодые специалисты АО "Транснефть - Приволга" провели субботник в Самаре на "Аллее памяти", заложенной в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне их предшественниками. С тех пор, субботники в сквере на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина проводятся ежегодно, территория поддерживается в надлежащем состоянии.

Реализация эколого-патриотических и волонтерских проектов предприятия, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет продолжена в течение года.