Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в эколого-патриотических акциях

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в эколого-патриотических акциях и мероприятиях по уборке и благоустройству территорий военных мемориалов. Все мероприятия были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Субботники прошли на территории Республики Татарстана, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областей. Волонтеры и молодые специалисты предприятия убрали листву и мусор, выполнили окраску ограждений и благоустройство территорий вокруг мемориалов героям Великой Отечественной войны. Всего силами добровольцев АО "Транснефть - Приволга" были приведены в порядок шесть памятников. Волонтеры Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) провели благоустройство двух братских захоронений военнослужащих.
В рамках международной акции "Сад Победы" сотрудники Саратовского РНУ высадили 80 саженцев деревьев в г. Красноармейске. Акция стала важным вкладом в озеленение городского пространства и сохранение исторической памяти.
В г. Самаре традиционная эколого-патриотическая акция состоялась в сквере Скорбящей матери в поселке Кряж. Волонтеры аппарата управления, Самарского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания вместе с волонтерами других организаций убрали мусор и прошлогоднюю листву, удалили заросли кустарника, посадили саженцы рябины, разбили несколько клумб.
Молодые специалисты АО "Транснефть - Приволга" провели субботник в Самаре на "Аллее памяти", заложенной в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне их предшественниками. С тех пор, субботники в сквере на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина проводятся ежегодно, территория поддерживается в надлежащем состоянии.
Реализация эколого-патриотических и волонтерских проектов предприятия, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет продолжена в течение года.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее