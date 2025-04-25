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АО "Транснефть — Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение в Саратовской области

САРАТОВ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара в резервуаре, на запорной арматуре и на всей площади обвалования группы резервуаров линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красноармейская" в Саратовской области

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка взаимодействия ремонтно-эксплуатационного персонала, членов добровольных пожарных дружин и договорных подразделений МЧС РФ по защите ЛПДС "Красноармейская", проверка готовности к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

По замыслу учебной тренировки на ЛПДС "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления произошел условный взрыв и разрушение резервуара. Нефть из одного из резервуаров разлилась, с дальнейшим переливом в каре соседнего резервуара, началось воспламенение нефти по площади почти 16 тыс. кв. м. Система трубопроводов подслойного пожаротушения и орошения на одном из резервуаров повреждена полностью, на втором частично из-за неисправности задвижек.

На место возгорания оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав пожарной части г. Красноармейска Саратовской области, а также члены ДПД. Совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара". Действия участников координировал штаб пожаротушения. В устранении условного пожара были задействованы порядка 70 человек и 12 единиц специализированной техники — пожарные автоцистерны и пеноподъемник. Условный пожар был успешно ликвидирован в регламентные сроки.

Программа пожарно-тактического учения была выполнена успешно в соответствии с задачами, условная ликвидация пожара и его последствий завершена в нормативные сроки. Кроме того, в период проведения ПТУ успешно проведены испытания системы пожаротушения ЛПДС "Красноармейская".

Наблюдательная комиссия, в состав которой входили представители отдела пожарной безопасности ПАО "Транснефть", ГУ МЧС России по Саратовской и Волгоградской областям, положительно оценила результаты ПТУ, была подтверждена высокая степень готовности сотрудников предприятия и представителей МЧС РФ к слаженной работе в условиях чрезвычайной ситуации.

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