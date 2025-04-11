Смотрим и поём: секреты сериала "ВИА "Васильки" для Wink.ru

Сегодня в онлайн-кинотеатре Wink.ru стали доступны первые эпизоды музыкально-ностальгического сериала "ВИА "Васильки" (16+). В течение восьми серий разворачивается история взлета и распада вокально-инструментального ансамбля в 1970-е и попытка его воссоздать спустя 45 лет — в наши дни. Новые серии будут выходить по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а затем состоится показ на канале СТС.

Постер и фото со съемок

Фото со светской премьеры

Трейлер:

vkvideo.ru

youtube.com

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал "ВИА "Васильки" пополнил линейку проектов Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет", "Плакса" и другие). За производство отвечает "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Им обязательно нужно объединить повзрослевших участников ВИА "Васильки" (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы они дали концерт 31 декабря — таково единственное условие завещания Лены (Ирина Розанова), иначе наследства не видать.

Чтобы собрать участников ВИА "Васильки" в наши дни придется проехать тысячи километров, выбросить скелеты из шкафа и преодолеть обиды, амбиции, отчаяние и вообще всю палитру эмоций. История разворачивается не только в Москве и Подмосковье, она охватывает Геленджик, Карелию, Тулу, Кузбасс и другие города. А как сериал связан с Мурманской областью и причем тут всесоюзная комсомольская стройка БАМ — об этом станет понятно позднее.

Музыка

Существовал ли вокально-инструментальный ансамбль "Васильки" на самом деле? Конечно, да. Во-первых, ВИА — это прежде всего песни, которые любят и поют. У "Васильков" их более десяти, которые будут напевать также, как и хиты других исполнителей из 1970-х. Во-вторых, вот же "Васильки" — прямо на экране.

И, конечно, нет. Историю ВИА из 1970-х придумали Сергей Жуков и его коллеги из "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" много лет назад. За это время они выпустили много других проектов — например, два сезона сериала "Плаксы" и даже полнометражный фильм "Руки Вверх!". А "Васильки" обрастали новыми мелодиями и деталями, чтобы стать восьмисерийным музыкальным драмеди.

Сергей Жуков, автор идеи, композитор, продюсер сериала:



"Это то, о чем я мечтал много лет — написать песню в духе той самой музыки, на которой мы все выросли. Юрий Антонов, "Синяя птица", "Голубые гитары" — они подарили всем нам волшебные мелодии, в которые я влюблен с самого детства. Но на самом деле, для сериала "ВИА "Васильки" я написал не одну, а целых 14 песен в этом добром, теплом, настоящем стиле 70-х. Каждая серия — новая песня, и все они помогают раскрывать историю, эмоции, состояние героев".

Актеры

Сериал объединил уникальный актерский состав разных поколений. Причем важно, чтобы между ними было какое-то внешнее сходство, позволяющее представить, что взрослые актеры в юности могли быть такими.

Персонажей в 1970-е годы играют молодые, но быстро набирающие популярность актеры — Дарья Петриченко ("Зять", "Моё любимое привидение"), Антон Шаврин ("Артист с большой дороги", "Иванько", "Маме снова 17"), Севастьян Смышников ("Прогулки со смертью", "#Детки"), Олег Отс ("Подольские курсанты", "Струны", "Шифр"), Иван Рысин ("Инсомния", "Контакт", "Бизон: дело манекенщицы"), Никита Плахотнюк ("Последний министр", "Купцы и дети"), Григорий Верник ("Цикады", "Содержанки", "Игры").

В наше время этих же персонажей воплощают на экране Ирина Розанова ("Плакса", "Облако-рай", "Ворошиловский стрелок"), Дмитрий Харатьян (все "Гардемарины", "Зелёный фургон", "На Дерибасовской хорошая погода…"), Николай Добрынин ("Сваты", "Молодёжка", "Против всех"), Владислав Ветров ("Последний богатырь: наследие", "ГДР", "Метод"), Олег Комаров ("Холоп", "Брат-2", "Восьмидесятые"), Александр Тютин ("Молодёжка", "Мастер и Маргарита", "Гранд"), Игорь Верник ("12", "Первый номер", "Жуки").

А компанию им составили Анна Котова ("Лихие", "Поехавшая", "Последний богатырь: наследие"), Алевтина Тукан ("Девушки с Макаровым", "Большая игра", "Лучше, чем люди"), Мамука Патарава ("Дети перемен", "Чистый лист", "Алла-такси"), Кай Гетц ("Пророк", "Гром: трудное детство", "Пищеблок").

Игорь и Григорий Верники — впервые в одном сериале появляются вместе, но играют не отца и сына, а вечного антагониста "Васильков" — Бестужева — в молодом и зрелом возрасте.

Игорь Верник, актер:

"Мы неоднократно отказывались от совместных проектов, когда нам предлагали играть отца и сына. Это происходило по инициативе Гриши. Я говорил сыну: "Давай попробуем, это будет частью нашей биографии, ничего страшного не случится". "Нет, это мне неинтересно", — отвечал мой сын. И вот впервые Григорий согласился. И я понимаю почему — это действительно живая и очень "вкусная" история о двух поколениях".

Ностальгия

Для многих зрителей сериал подарит ностальгическое настроение, когда солнце было ярче, жизнь — веселее, а мелодии — красивее. Создатели сериала очень тщательно воссоздавали эпоху 70-х. Костюмы, интерьеры, прически и макияж, автомобили, винил, сцены ДК и танцплощадки — всё соответствует своему времени. За реальность советского быта в сериале отвечали художник-постановщик Леонид Кипнис ("Любовь Советского Союза", "Казанова", "Библиотекарь") и художник по костюмам Светлана Москвина ("Любовь Советского Союза", "Екатерина", "Душегубы"). И, конечно, поддерживать атмосферу времени помогают реальные песни 70-х, которые любят родители сегодняшних взрослых, но знают и поют уже несколько поколений.

Часть съемок прошла на побережье Чёрного моря, в гостеприимной Абхазии, где в первозданном виде сохранились замечательные локации курортов Советского Союза.

Авторы

Сценарий написали экс-кавээнщик Алексей Екс ("Евгенич", "Руки Вверх!", "Плакса-2") и Влада Карпова ("Папы", "Плакса-2"). Они создали две истории, по сути — два сериала, которые тесно переплелись друг с другом. В 1970-е это история создания и распада вокально-инструментального ансамбля, причем произошло что-то такое, что участники событий сорокалетней давности потеряли все связи друг с другом. В наше время Лена пытается объединить разные поколения семьи с помощью ВИА, а все герои стараются что-то сделать с ошибками прошлого.

Алексей Екс, автор сценария и креативный продюсер сериала:



"Мы все не избежали ошибок юности. Обижались, ссорились, дрались, расставались с друзьями и любимыми. Спустя время всё это начинает казаться такой чепухой, а исправить уже ничего нельзя: годы прошли без тех людей, с которыми мы тогда поссорились. Или исправить можно? Или даже исправить нужно? А как? Герои нашего сериала, как и все мы, пытаются найти ответы на эти вопросы. И делают это с большим трудом, но одновременно с юмором. Режиссер сериала Юрий Шаров тонко чувствует грань между драмой и комедией, умеет работать с многослойной историей и удачно сочетать ностальгию с легкой иронией".