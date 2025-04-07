В Самаре состоится конференция для бизнеса "Траектория 25"

Бизнес постоянно сталкивается с изменениями. Как адаптироваться к новым правилам, мотивировать команду, использовать ИИ и улучшать стратегию? Обо всем - 24 апреля на бесплатной конференции "Траектория 25" в Самаре.
Что такое "Траектория 25":
Это конференция о бизнесе для бизнеса. Главная фишка - кейс-разбор со сцены. Бизнес-эксперт разберет несколько кейсов компаний и даст конкретные рекомендации для роста. Присылайте свой кейс, возможно, именно о вас будут говорить на конференции в Самаре.
Что ждет участников:
- четыре тематических потока: управление и команда, продажи, автоматизация, маркетинг;
- экспертные спикеры: "Битрикс24", INPROJECT, 2 ГИС, hh.ru, бизнес-тренер Дмитрий Ткаченко;
- нетворк-сессия в начале конференции;
- гарантированная консультация по автоматизации;
- фирменный мерч, скидки от спонсоров и партнеров конференции.
В конференции "Траектория 25" своим опытом успеха и ошибок поделятся предприниматели, СЕО, руководители. Присоединившись к конференции, ее участники получат возможность построить траекторию своего роста.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.