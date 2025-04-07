В Самаре состоится конференция для бизнеса "Траектория 25"

Бизнес постоянно сталкивается с изменениями. Как адаптироваться к новым правилам, мотивировать команду, использовать ИИ и улучшать стратегию? Обо всем - 24 апреля на бесплатной конференции "Траектория 25" в Самаре.

Что такое "Траектория 25":

Это конференция о бизнесе для бизнеса. Главная фишка - кейс-разбор со сцены. Бизнес-эксперт разберет несколько кейсов компаний и даст конкретные рекомендации для роста. Присылайте свой кейс, возможно, именно о вас будут говорить на конференции в Самаре.

Что ждет участников:

- четыре тематических потока: управление и команда, продажи, автоматизация, маркетинг;

- экспертные спикеры: "Битрикс24", INPROJECT, 2 ГИС, hh.ru, бизнес-тренер Дмитрий Ткаченко;

- нетворк-сессия в начале конференции;

- гарантированная консультация по автоматизации;

- фирменный мерч, скидки от спонсоров и партнеров конференции.

В конференции "Траектория 25" своим опытом успеха и ошибок поделятся предприниматели, СЕО, руководители. Присоединившись к конференции, ее участники получат возможность построить траекторию своего роста.