МТС проведет бесплатные вебинары для организаций и предприятий Самарской области в сфере логистики, образования и гостиничного бизнеса

Цифровая экосистема МТС организует в апреле серию бесплатных онлайн-встреч с экспертами по решению бизнес-задач и использованию цифровых решений в образовании, автоматизировать задачи и выстраивать управление логистикой. Отдельно эксперты разберут практические кейсы по увеличению продаж и работу с клиентской базой.
Расписание онлайн-встреч:
10 апреля, 15:00 — "Почему онлайн-доски делают образование более эффективным"
Тема актуальна для преподавателей и студентов, методистов, разработчиков образовательного контента
15 апреля, 12:00 — "Как привлекать и удерживать крупных клиентов"
Мероприятие подойдет собственникам бизнеса, руководителям отделов продаж и отделов маркетинга.
16 апреля, 12:00 — "Виртуализация на площадке заказчика: от OpenStack до контейнерной платформы"
Тема будет полезна IT-компаниям, ритейлерам, промышленным, транспортным и строительным компаниям, финансовым и образовательным учреждениям.
22 апреля, 12:00 — "Гостиничный бизнес: лояльность клиентов — высокая выручка"
Для собственников гостиничного бизнеса, управляющих и администраторов отелей.
28 апреля, 12:00 — "Ускорение логистики: электронные путевые листы и удалённые медосмотры"
Полезно для логистических компаний, ритейла и грузоперевозчиков.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..