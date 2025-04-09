МТС проведет бесплатные вебинары для организаций и предприятий Самарской области в сфере логистики, образования и гостиничного бизнеса

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Цифровая экосистема МТС организует в апреле серию бесплатных онлайн-встреч с экспертами по решению бизнес-задач и использованию цифровых решений в образовании, автоматизировать задачи и выстраивать управление логистикой. Отдельно эксперты разберут практические кейсы по увеличению продаж и работу с клиентской базой.