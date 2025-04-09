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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС проведет бесплатные вебинары для организаций и предприятий Самарской области в сфере логистики, образования и гостиничного бизнеса

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС организует в апреле серию бесплатных онлайн-встреч с экспертами по решению бизнес-задач и использованию цифровых решений в образовании, автоматизировать задачи и выстраивать управление логистикой. Отдельно эксперты разберут практические кейсы по увеличению продаж и работу с клиентской базой.

Фото: предоставлено МТС

Расписание онлайн-встреч:

10 апреля, 15:00 — "Почему онлайн-доски делают образование более эффективным"

Тема актуальна для преподавателей и студентов, методистов, разработчиков образовательного контента

15 апреля, 12:00 — "Как привлекать и удерживать крупных клиентов"

Мероприятие подойдет собственникам бизнеса, руководителям отделов продаж и отделов маркетинга.

16 апреля, 12:00 — "Виртуализация на площадке заказчика: от OpenStack до контейнерной платформы"

Тема будет полезна IT-компаниям, ритейлерам, промышленным, транспортным и строительным компаниям, финансовым и образовательным учреждениям.

22 апреля, 12:00 — "Гостиничный бизнес: лояльность клиентов — высокая выручка"

Для собственников гостиничного бизнеса, управляющих и администраторов отелей.

28 апреля, 12:00 — "Ускорение логистики: электронные путевые листы и удалённые медосмотры"

Полезно для логистических компаний, ритейла и грузоперевозчиков.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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