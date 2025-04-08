16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ-холдинг Т1 запустил программу лидерства для студентов МАИ В Самаре состоится конференция для бизнеса "Траектория 25" Авито: нейросеть A-Vibe стала лучшей среди легких ИИ-моделей на русском языке ИТ-кадры на перспективу Авито запускает новый набор на стажировки для ИТ-специалистов

ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 запустил программу лидерства для студентов МАИ

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Современному инженеру уже недостаточно иметь хорошие технические навыки. Успех в передовых отраслях требует умения управлять сложными проектами, эффективно взаимодействовать с командой, находить нестандартные решения и продуктивно распоряжаться своим временем. Именно на развитие этих компетенций направлена новая программа "Лидер в инженерии" для студентов Московского авиационного института (МАИ) от Т1. Принять участие в ней могут учащиеся всех направлений вне зависимости от курса.

На первой ознакомительной лекции, которая прошла в Главном учебном корпусе МАИ, выступили технический директор Т1 Интеграции Алексей Изосимов и директор центра компетенций промышленной автоматизации Т1 Интеграции Александр Шаповалов. Эксперты рассказали о принципах работы инженера будущего и дали рекомендации по тому, как правильно ставить цели, планировать рабочий день, расставлять приоритеты, и таким образом, прокачивать личную эффективность.

В обучении приняли участие почти 100 студентов Института № 3 — как магистранты, так и 3-4 курсы бакалавриата по профильным ИТ-направлениям: "Информатика и вычислительная техника" и "Программная инженерия".

"Глубокие технические знания — это фундамент любой специальности, но, чтобы реализовывать по-настоящему большие проекты, современному инженеру нужно иметь сильные, гибкие навыки и уметь быстро адаптироваться к изменениям. На первой встрече мы обсудили, как перейти от общих пожеланий к измеримым целям и осознанно управлять своими ресурсами — временем, энергией, вниманием. Это та база, которая позволяет лидеру не просто реагировать на актуальные вызовы, а получать видимый результат", — отметил Алексей Изосимов, технический директор Т1 Интеграции.

Серия лекций предлагает студентам комплексный путь развития лидерских качеств в рамках модульной структуры МАИ. Вначале участники заложили фундамент личной эффективности, освоив базовые принципы тайм-менеджмента и самоорганизации. На следующих занятиях они углубят навыки организации работы, ведения проектов и управления командами, неотделимые от инженерной практики.

Запуск программы "Лидер в инженерии" стал новым шагом в рамках стратегического партнерства Т1 и МАИ, которое направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли. Раннее партнеры запустили совместную магистерскую программу по направлению "Большие данные и машинное обучение".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4