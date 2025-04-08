ИТ-холдинг Т1 запустил программу лидерства для студентов МАИ

Современному инженеру уже недостаточно иметь хорошие технические навыки. Успех в передовых отраслях требует умения управлять сложными проектами, эффективно взаимодействовать с командой, находить нестандартные решения и продуктивно распоряжаться своим временем. Именно на развитие этих компетенций направлена новая программа "Лидер в инженерии" для студентов Московского авиационного института (МАИ) от Т1. Принять участие в ней могут учащиеся всех направлений вне зависимости от курса.

На первой ознакомительной лекции, которая прошла в Главном учебном корпусе МАИ, выступили технический директор Т1 Интеграции Алексей Изосимов и директор центра компетенций промышленной автоматизации Т1 Интеграции Александр Шаповалов. Эксперты рассказали о принципах работы инженера будущего и дали рекомендации по тому, как правильно ставить цели, планировать рабочий день, расставлять приоритеты, и таким образом, прокачивать личную эффективность.

В обучении приняли участие почти 100 студентов Института № 3 — как магистранты, так и 3-4 курсы бакалавриата по профильным ИТ-направлениям: "Информатика и вычислительная техника" и "Программная инженерия".

"Глубокие технические знания — это фундамент любой специальности, но, чтобы реализовывать по-настоящему большие проекты, современному инженеру нужно иметь сильные, гибкие навыки и уметь быстро адаптироваться к изменениям. На первой встрече мы обсудили, как перейти от общих пожеланий к измеримым целям и осознанно управлять своими ресурсами — временем, энергией, вниманием. Это та база, которая позволяет лидеру не просто реагировать на актуальные вызовы, а получать видимый результат", — отметил Алексей Изосимов, технический директор Т1 Интеграции.

Серия лекций предлагает студентам комплексный путь развития лидерских качеств в рамках модульной структуры МАИ. Вначале участники заложили фундамент личной эффективности, освоив базовые принципы тайм-менеджмента и самоорганизации. На следующих занятиях они углубят навыки организации работы, ведения проектов и управления командами, неотделимые от инженерной практики.

Запуск программы "Лидер в инженерии" стал новым шагом в рамках стратегического партнерства Т1 и МАИ, которое направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли. Раннее партнеры запустили совместную магистерскую программу по направлению "Большие данные и машинное обучение".