Т2 покажет собственный медиаарт на фестивале НУР в Казани

Т2, российский оператор мобильной связи, впервые стал официальным партнером Международного фестиваля медиаискусств НУР. Он пройдет в столице Татарстана с 22 по 25 мая. Событие объединит порядка 50 авторов со всего мира и даст им возможность показать свои работы на различных городских локациях.

Т2 в рамках фестиваля представит собственный 3D-мэппинг на фасаде Спасской башни Казанского кремля, созданный в коллаборации с мультимедиа-студией formate. Зрители увидят яркое шоу, которое позволит почувствовать, как работает связь, когда она вдохновляет. Башня временно превратится в мультимедиа-передатчик, а само шоу будет демонстрировать принцип действия связи — от поиска сигнала до обработки данных. Кроме того, Т2 станет частью инсталляции X Signal от мультимедиа студии SKGPLUS в центре картинга "Форсаж". В историческом парке "Россия — моя история" Т2 покажет купольную программу в рамках выставки NUR NOW, а в здании Казанской ярмарки откроется бренд-зона оператора.

Фестиваль НУР включает в себя не только показ аудиовизуальных шоу, но и образовательную программу, кураторскую выставку и развлекательный блок. В рамках ночной музыкальной программы ТОН в Казани в дни фестиваля выступят разножанровые артисты, музыкальное шоу пройдет при поддержке оператора Т2.

Компания регулярно поддерживает современные медиасобытия, становясь их партнером и транслируя собственные ценности через красочные мэппинги. В 2025 году оператор успел поучаствовать в международном фестивале INTERVALS в Нижнем Новгороде, где показал яркое шоу о связи технологий и искусства на фасаде Ярмарки, а также в Екатеринбурге, где на языке света и музыки рассказал о современных телеком-технологиях.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:

"Сегодня мобильный оператор — это не только про стабильную связь, но и про отношения, общие ценности с нашими клиентами. Нам важно пробовать себя на территории цифрового искусства и культуры, и мы видим, что это интересно и нашим клиентам. Мы хотим показать зрителям не только значимость связи при общении друг с другом, но и ее роль во взаимодействии искусства и технологий. Уверен, эта идея найдет отклик и в рамках казанского фестиваля НУР".