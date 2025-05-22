Т2 покажет собственный медиаарт на фестивале НУР в Казани

Т2, российский оператор мобильной связи, впервые стал официальным партнером Международного фестиваля медиаискусств НУР. Он пройдет в столице Татарстана с 22 по 25 мая. Событие объединит порядка 50 авторов со всего мира и даст им возможность показать свои работы на различных городских локациях.
Т2 в рамках фестиваля представит собственный 3D-мэппинг на фасаде Спасской башни Казанского кремля, созданный в коллаборации с мультимедиа-студией formate. Зрители увидят яркое шоу, которое позволит почувствовать, как работает связь, когда она вдохновляет. Башня временно превратится в мультимедиа-передатчик, а само шоу будет демонстрировать принцип действия связи — от поиска сигнала до обработки данных. Кроме того, Т2 станет частью инсталляции X Signal от мультимедиа студии SKGPLUS в центре картинга "Форсаж". В историческом парке "Россия — моя история" Т2 покажет купольную программу в рамках выставки NUR NOW, а в здании Казанской ярмарки откроется бренд-зона оператора.
Фестиваль НУР включает в себя не только показ аудиовизуальных шоу, но и образовательную программу, кураторскую выставку и развлекательный блок. В рамках ночной музыкальной программы ТОН в Казани в дни фестиваля выступят разножанровые артисты, музыкальное шоу пройдет при поддержке оператора Т2.
Компания регулярно поддерживает современные медиасобытия, становясь их партнером и транслируя собственные ценности через красочные мэппинги. В 2025 году оператор успел поучаствовать в международном фестивале INTERVALS в Нижнем Новгороде, где показал яркое шоу о связи технологий и искусства на фасаде Ярмарки, а также в Екатеринбурге, где на языке света и музыки рассказал о современных телеком-технологиях.
Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2:
"Сегодня мобильный оператор — это не только про стабильную связь, но и про отношения, общие ценности с нашими клиентами. Нам важно пробовать себя на территории цифрового искусства и культуры, и мы видим, что это интересно и нашим клиентам. Мы хотим показать зрителям не только значимость связи при общении друг с другом, но и ее роль во взаимодействии искусства и технологий. Уверен, эта идея найдет отклик и в рамках казанского фестиваля НУР".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..