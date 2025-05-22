Турпоток в экоферму "Солнечный пригорок" в Исаклинском районе Самарской области набирает обороты

Почти пяти лет назад государство дало старт сельскому туризму в России. Экоферма "Солнечный пригорок" в селе Пригорки Исаклинского района Самарской области уже третий год принимает гостей.
Возможность с комфортом отдохнуть на лоне природы и прикоснуться к сельской жизни у жителей и гостей региона появилась благодаря государственной поддержке. С 2022 года фермерским хозяйствам доступны ежегодные гранты на развитие агротуризма до 10 млн рублей. Эти деньги можно потратить на возведение гостиниц, благоустройство территорий и покупку различного оборудования.
Владелец фермы "Солнечный пригорок" Николай Сидоров одним из первых в Самарской области представил комиссии Минсельхоза РФ бизнес-план по развитию туристического направления в своем хозяйстве и получил финансирование. Общая стоимость проекта составила чуть более 10 млн рублей, а размер гранта — 7,5 млн рублей. Грант помог возвести домики, подключить их к водопроводным сетям, обставить техникой и мебелью, а также закупить трактор для обслуживания территории.
Для полноценного отдыха здесь есть абсолютно все условия: три уютных семиместных домика круглогодичного проживания, крытая беседка и мангальная зона. Из развлечений предлагаются экскурсии по хозяйству с незабываемыми впечатлениями от общения с обитателями фермы, рыбалка, банный комплекс, катание на квадроциклах и снегоходах, а также прогулки на катамаранах или лодках. Только в прошлом году "Солнечный пригорок" принял порядка 400 туристов и 1500 экскурсантов. В планах Николая — строительство банкетного зала для проведения мероприятий, а также обустройство береговой зоны.
В 2024 году в России было одобрено 92 проекта из более 40 регионов с объемом финансирования более 700 млн рублей. В их числе 7 — из Самарской области. Среди проектов, получивших государственную поддержку, например, создание туристической зоны на экоферме "Форель" в Красноярском районе, развитие экофермы "Плантация братьев Чернозубцевых" в Сергиевском районе, а также развитие экотуризма в Борском районе на территории КФХ "Ягодная слобода".
В планах регионального правительства развивать Самарскую область как туристический центр и далее, чтобы гости могли приезжать в регион как на выходные, так и на более длительный срок. Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, гостеприимство, история. "Туризм — это не только про гостей, но и про жителей региона", — неоднократно отмечал Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...