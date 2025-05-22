В Самарском университете обсудили, как искусство, креативные технологии и промышленность обогащают друг друга

В первый день Международного фестиваля креативных технологий "АртПром" в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королёва прошла дискуссия в формате паблик-тока.

Своими взглядами на взаимодействие промышленности и креативных индустрий со студентами поделились Алексей Гусев, генеральный директор АО "Авиакор — авиационный завод", Елена Юдина, PR-менеджер самарского предприятия по производству сельхозтехники "Пегас-Агро", и Григорий Андрущак, проректор по стратегии и новым проектам Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Алексей Гусев рассказал о том, как в авиастроении инженеры пришли от минимализма и функциональности к широкому использованию технологий промышленного дизайна.

Сегодня, когда характеристики самолетов-одноклассников различаются ненамного, их успешность на рынке все больше зависит от комфорта и оформления салонов. А перевозчики, продвигая собственные бренды, "одевают" свой авиапарк в оригинальные, мгновенно узнаваемые "ливреи". Авиакомпанию "Россия" не спутаешь с "Аэрофлотом" или с австралийской Quantas.

Алексей Гусев представил футуристические решения интерьеров лайнеров будущего, а также необычные формы бизнес-джета Phantom 3500, у которого совершенно отсутствуют иллюминаторы.

На примере руководимого им предприятия Алексей Гусев рассказал о том, как события, связанные с Куйбышевским авиазаводом (сейчас это "Авиакор — авиационный завод"), нашли отражение в искусстве.

В частности, в салоне самого большого на тот момент авиалайнера в мире Ту-114 в 1966 году сняли романтический фильм "На полпути к Луне". О производстве на волжских берегах самого массового в истории мировой авиации штурмовика Ил-2 рассказывает драматическая лента "Особо важное задание".

Глава "Авиакора" дал прогноз: в ближайшие годы технологии искусственного интеллекта потеснят людей во многих профессиях, однако профессии инженера это не коснется, поскольку инженеру приходится постоянно решать нестандартные задачи, которые не под силу ИИ.

Елена Юдина поддержала и развила идею главы "Авиакора" о том, что современный завод — это и интересно, и совершенно не скучно. Именно креативный подход позволил предприятию "Пегас-Агро", созданному выпускниками Самарского университета им. Королёва (в тот момент — СГАУ), найти свою уникальную нишу на рынке сельхозтехники. И стать разработчиком и производителем универсальных самоходных опрыскивателей "Туман".

Завоевать рынок предприятию помогает синергия инновационных технических решений и креативного дизайна — к разработке облика кабин привлекли студию Артемия Лебедева.

Что касается Григория Андрущака, то он выстроил свое выступление на анализе опыта креативных команд Физтеха, причем не столько в том, как создавать инновационные разработки, сколько в том, как сделать их успешными на рынке, известными широкому кругу потребителей. А в этом невозможно добиться успеха, не владея предпринимательскими компетенциями.

Второй важнейший фактор успешного вывода разработки на рынок — наличие креативной команды, включающей в себя не только инженеров-разработчиков, но и финансистов, специалистов по продвижению и по другим направлениям.

Сегодня Международный фестиваль креативных технологий "АртПром" продолжает работу на основных площадках.