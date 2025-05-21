Как "продвинуть" добрые дела: в Самаре прошел семинар для НКО

Быть видимыми для общества — одна из задач, которая сегодня стоит практически перед каждой некоммерческой организацией (НКО). О том, как это сделать, речь шла на семинаре для НКО Самарской области, который состоялся 19 мая на площадке регионального Молодёжного многофункционального центра. Организовали мероприятие Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и управление по взаимодействию с социально ориентированными НКО министерства внутренней политики Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Участниками семинара стали 50 представителей некоммерческих организаций региона.

"Взаимодействие с медиа составляет значительный пласт работы практически любой НКО, которой нужно заявить о себе, заработать доверие как со стороны общества, так и со стороны организаций-доноров. К нам поступало много обращений с просьбой помочь. Поэтому мы благодарны НСКВ за то, что его представители откликнулись на этот запрос и организовали обучение для НКО", — отметила руководитель управления по взаимодействию с социально ориентированными НКО министерства внутренней политики Самарской области Юлия Рожкова.

О том, как дружить с редакциями СМИ, рассказал главный редактор информационного портала "Волга Ньюс" Александр Сидоров. Он посоветовал выбрать СМИ, близкое по специфике, и журналиста, который разделяет ценности НКО.

"Наладьте личный контакт с журналистом или руководителем СМИ. Приглашайте на свои мероприятия, дарите мерч, подумайте, в чем вы можете быть полезны журналисту. В пресс-релизах формулируйте информационные поводы так, чтобы они были интересны редакции. Например, подача "Такой-то фонд выиграл грант…", "Руководитель НКО отмечен наградой…", скорее всего, не "зацепит" журналистов. Лучше сделайте в своем сообщении акцент на то, какое общественно-полезное дело будет сделано на средства гранта", — пояснил руководитель "Волга Ньюс".

"Социальные сети у НКО должны быть обязательно. Поскольку они формируют первое впечатление об НКО и ее проектах" — уверена руководитель направления по работе в регионах PR-департамента МТС Татьяна Выводнова. Она рекомендовала участникам семинара определить для себя цели коммуникации в соцсетях (вовлечение волонтеров, сбор донатов, информирование о деятельности, GR и тд), выбрать конкретные соцсети и формат подачи информации о себе.

"Сформулируйте для себя SMM-стратегию: как часто вы будете обновлять свои соцсети, какие ресурсы привлекать, как будете действовать в случае появления негатива", — посоветовала эксперт. При этом, по ее словам, совсем не обязательно каждый день писать посты ради постов: "Достаточно делать публикации в соцсетях тогда, когда у вас действительно произошло что-то значимое, и вы хотите поделиться этим с аудиторией. И старайтесь по возможности общаться со своими подписчиками и отвечать на их сообщения в этот же день".

Большое значение имеет и правильно заполненный профиль организации в соцсетях: где НКО находится, чем занимается и как можно связаться с его представителями.

Еще одним каналом продвижения деятельности НКО может стать сайт "Добро.рф". Руководитель "Ресурсного центра добровольчества Самарской области" Юлия Рябева рассказала о работе с ним.

Это верифицированный государственный портал. Здесь много разных бесплатных сервисов и функций. Например, ведение учета мероприятий и электронных книжек волонтеров, CRM-система для работы с волонтерами. На портале можно продвигать свои социальные проекты, искать партнеров, получить информационную и грантовую поддержку.

"Даже если вы не привлекаете волонтеров для своей деятельности, здесь можно найти массу полезного. А некоторое время назад в структуре портала появилось специализированное СМИ "ДоброМедиа", в котором НКО тоже могут размещать информацию о своих проектах", — сообщила Юлия Рябева. Также она проинформировала участников семинара о международной премии "Мы вместе" для НКО.

"Участие в конкурсах и премиях формирует репутацию бренда вашего НКО" — продолжила мысль предыдущего спикера генеральный директор PR-агентства "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара" Татьяна Мокшина. Она рассказала о премии общественного признания "Серебряный Лучник". Она вручается авторам проектов в области коммуникаций. А в деятельности НКО коммуникации — одна из основных составляющих.

Для участия в региональном этапе премии, которое, кстати, бесплатно, нужно в течение года реализовать на территории Самарской области проект, имеющий отношение к одной из номинаций премии. Затем описать проект по правилам и стандартам премии с отражением коммуникационной составляющей. И своевременно подать заявку и загрузить описание проекта в систему голосования.

Подводя итог семинара, Юлия Рожкова отметила, что его участники получили важные, прикладные знания.

"Добрые дела нужно не только делать, но еще и уметь грамотно о них рассказывать. Сегодня очень полезной была информация о рабочих инструментах, конкретных методах продвижения, о ресурсах и о том, где НКО искать поддержку", — резюмировала представитель министерства внутренней политики Самарской области.

"Актуальность темы семинара трудно переоценить: сегодня НКО работают на благо общества, решая социальные, экологические, культурные проблемы; поддерживают уязвимые группы населения, защищают права и интересы людей, развивают гражданское общество. А вот о деятельности некоммерческих организаций, к сожалению, знают не все. Да и самим НКО подчас не хватает знаний о том, как донести до широкой аудитории информацию о своих добрых делах. Восполнить этот пробел и был призван наш семинар с помощью приглашенных экспертов-практиков по продвижению социальных инициатив в медиасфере и общественном пространстве", — отметила по итогам семинара председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.