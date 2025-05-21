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Власть и политика

15 проектов из Самарской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Координационный комитет подвел итоги 14 "волны" грантовых конкурсов. По итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 3 млрд 828 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 4 млрд 623 млн руб., это рекордный уровень софинансирования проектов за всю историю проведения грантовых конкурсов Фонда, он составил 121%.

"С каждым новым конкурсом мы отмечаем рост уровня подаваемых заявок: проекты становятся более детализированными, проработанными, команды — сплоченными, их участники активно налаживают партнерские связи, обмениваясь опытом с победителями грантовых конкурсов прошлых лет. Вокруг Фонда сформировалось сообщество тех, кто создает и развивает проекты, способствующие сохранению и популяризации наших традиционных ценностей. Например, примерно68% победителей считают, что их проект соответствует ценности "Историческая память и преемственность поколений". К тому же, мы впервые видим масштабную ротацию в рейтинге регионов по утвержденной сумме грантов", — прокомментировал итоги конкурса Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций — 438 (54%), команды муниципальных учреждений являются авторами 201 (25%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели — 100 (12%), коммерческие организации — 71 (9%).  Наибольшее число проектов подано в тематическом направлении "Культурной код" (313 проектов), "Единство с судьбой России" (139 проектов), "Место силы" (127 проектов).
Из Самарской области было подано 202 заявки, победителями стали — 15 проектов, общая сумма грантов — более 40 млн рублей.

Среди победителей конкурса — проект "В сердце и в памяти".  В рамках проекта профессиональные художники  Союза художников России создадут  портретов погибших участников СВО.  "Это дань уважения и увековечивание памяти героев, работы будут храниться, и с гордостью передаваться из поколения в поколение", — поделились организаторы.

Среди поддержанных инициатив —  кинопроект "Девочка Таня, живи!". Создание короткометражного фильма с участием детей и подростков из 6-ти муниципальных районов Юго-Западного образовательного округа региона. Фильм обращается к истории блокадного Ленинграда и героическим подвигам советских солдат. В проекте молодежная аудитория примет участие в качестве актеров, войдет в состав съёмочной группы, примет участие в работе над сценарием. В основе реальные истории блокадницы Ленинграда Татьяны Павловны Маляевой и биография Героя Советского Союза Николая Архиповича Сазонова, который жил в г. Чапаевске.

Городской дом культуры Кинеля получит поддержку на организацию театрального фестиваля "Волшебный занавес". Проект направлен на создание среды для творческого общения детей, подростков, молодежи и взрослых, он позволит объединить разные поколения. Результатом проекта станет проведение межмуниципального фестиваля любительских театральных коллективов.

Напомним, сегодня стартует новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2026 г., заявки на участие в нем будут приниматься до 10 июля.  В форму заявки по-прежнему присутствует блок, содержащий 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных 809-м Указом Президента. Автор проекта при подаче заявки должен будет выбрать те, которым, по его мнению, соответствуют смыслы, содержание и мероприятия проекта. Количество тематических направлений останется прежним — их 12, это "Нация созидателей", "Молодые лидеры", "Культурный код", "Место силы", "Мы вместе", "Многонациональный народ", а также "Крепкая семья", "Нравственные ориентиры", "Страна возможностей", "Единство с судьбой России", "Наша сила в правде", "На страже Отечества".

Подробная информация размещена на сайте ПФКИ фондкультурныхинициатив.рф.

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