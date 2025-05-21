15 проектов из Самарской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Координационный комитет подвел итоги 14 "волны" грантовых конкурсов. По итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 3 млрд 828 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь 4 млрд 623 млн руб., это рекордный уровень софинансирования проектов за всю историю проведения грантовых конкурсов Фонда, он составил 121%.

"С каждым новым конкурсом мы отмечаем рост уровня подаваемых заявок: проекты становятся более детализированными, проработанными, команды — сплоченными, их участники активно налаживают партнерские связи, обмениваясь опытом с победителями грантовых конкурсов прошлых лет. Вокруг Фонда сформировалось сообщество тех, кто создает и развивает проекты, способствующие сохранению и популяризации наших традиционных ценностей. Например, примерно68% победителей считают, что их проект соответствует ценности "Историческая память и преемственность поколений". К тому же, мы впервые видим масштабную ротацию в рейтинге регионов по утвержденной сумме грантов", — прокомментировал итоги конкурса Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

По результатам завершенного конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций — 438 (54%), команды муниципальных учреждений являются авторами 201 (25%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели — 100 (12%), коммерческие организации — 71 (9%). Наибольшее число проектов подано в тематическом направлении "Культурной код" (313 проектов), "Единство с судьбой России" (139 проектов), "Место силы" (127 проектов).

Из Самарской области было подано 202 заявки, победителями стали — 15 проектов, общая сумма грантов — более 40 млн рублей.

Среди победителей конкурса — проект "В сердце и в памяти". В рамках проекта профессиональные художники Союза художников России создадут портретов погибших участников СВО. "Это дань уважения и увековечивание памяти героев, работы будут храниться, и с гордостью передаваться из поколения в поколение", — поделились организаторы.

Среди поддержанных инициатив — кинопроект "Девочка Таня, живи!". Создание короткометражного фильма с участием детей и подростков из 6-ти муниципальных районов Юго-Западного образовательного округа региона. Фильм обращается к истории блокадного Ленинграда и героическим подвигам советских солдат. В проекте молодежная аудитория примет участие в качестве актеров, войдет в состав съёмочной группы, примет участие в работе над сценарием. В основе реальные истории блокадницы Ленинграда Татьяны Павловны Маляевой и биография Героя Советского Союза Николая Архиповича Сазонова, который жил в г. Чапаевске.

Городской дом культуры Кинеля получит поддержку на организацию театрального фестиваля "Волшебный занавес". Проект направлен на создание среды для творческого общения детей, подростков, молодежи и взрослых, он позволит объединить разные поколения. Результатом проекта станет проведение межмуниципального фестиваля любительских театральных коллективов.

Напомним, сегодня стартует новый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2026 г., заявки на участие в нем будут приниматься до 10 июля. В форму заявки по-прежнему присутствует блок, содержащий 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных 809-м Указом Президента. Автор проекта при подаче заявки должен будет выбрать те, которым, по его мнению, соответствуют смыслы, содержание и мероприятия проекта. Количество тематических направлений останется прежним — их 12, это "Нация созидателей", "Молодые лидеры", "Культурный код", "Место силы", "Мы вместе", "Многонациональный народ", а также "Крепкая семья", "Нравственные ориентиры", "Страна возможностей", "Единство с судьбой России", "Наша сила в правде", "На страже Отечества".

Подробная информация размещена на сайте ПФКИ фондкультурныхинициатив.рф.