"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей

Сбербанк в первом квартале 2025 года не дал телефонным мошенникам похитить у россиян средств на сумму около 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Спасённые от мошенников средства клиентов "Сбера" за первый квартал составили около 150 миллиардов рублей", — сказал он.

По оценке Кузнецова, клиенты Сбербанка в целом защищены от телефонных мошенников лучше, чем клиенты других банков. Так, мобильное приложение "Сбера" предусматривает, в частности, защиту от новой схемы кибермошенничества под условным названием NFC-Gate, когда после скачивания определенного приложения на телефон возникает возможность через банкомат снять средства с банковской карты, считанной этим приложением.

Как уточнил Кузнецов, потери россиян от использования мошенниками этой схемы уже составляют, ориентировочно, 500-600 миллионов рублей в неделю.