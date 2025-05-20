16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россельхозбанк обновил программу лояльности Количество людей, избежавших банкротства в 2024 году, удвоилось благодаря планам реструктуризации долгов "Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей НОВИКОМ обозначил перспективы сотрудничества с Таджикистаном Россельхозбанк запускает реферальную программу "Приводи своих друзей"

Банки Финансы

"Сбер" помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбербанк в первом квартале 2025 года не дал телефонным мошенникам похитить у россиян средств на сумму около 150 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Спасённые от мошенников средства клиентов "Сбера" за первый квартал составили около 150 миллиардов рублей", — сказал он.

По оценке Кузнецова, клиенты Сбербанка в целом защищены от телефонных мошенников лучше, чем клиенты других банков. Так, мобильное приложение "Сбера" предусматривает, в частности, защиту от новой схемы кибермошенничества под условным названием NFC-Gate, когда после скачивания определенного приложения на телефон возникает возможность через банкомат снять средства с банковской карты, считанной этим приложением.

Как уточнил Кузнецов, потери россиян от использования мошенниками этой схемы уже составляют, ориентировочно, 500-600 миллионов рублей в неделю.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Назаров 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1