Инвестпотенциал Самарской области представили на KazanForum

На полях XVI международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" работала команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Они представили экономический и инвестиционный потенциал региона гостям и участникам события.

Сегодня регион активно развивает международное инвестиционное сотрудничество, ориентируясь на привлечение зарубежных партнеров в ключевые секторы экономики.

Участниками форума стали представители из Китая, Индии, Египта, Ирана, Катара, ОАЭ, Турции и многих других стран. Делегация Самарской области провела серию деловых встреч с потенциальными инвесторами, представителями иностранных компаний и институтов развития. Особое внимание уделили перспективным инвестиционным нишам в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и информационных технологий.

"Мы заинтересованы в новых инвестиционных проектах, в привлечении бизнеса из дружественных стран. И команда региона делает все, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь в максимально короткие сроки. Мы развиваем инвестиционные площадки, привлекаем федеральные инструменты поддержки, развиваем инфраструктуру и сопровождаем инвестпроекты на всех этапах их реализации", — подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Обратиться в Агентство по привлечению инвестиций: по тел. 8 (800)505-90-36 или на сайте.