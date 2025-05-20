Инвестпотенциал Самарской области представили на KazanForum

На полях XVI международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" работала команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Они представили экономический и инвестиционный потенциал региона гостям и участникам события.
Сегодня регион активно развивает международное инвестиционное сотрудничество, ориентируясь на привлечение зарубежных партнеров в ключевые секторы экономики.
Участниками форума стали представители из Китая, Индии, Египта, Ирана, Катара, ОАЭ, Турции и многих других стран. Делегация Самарской области провела серию деловых встреч с потенциальными инвесторами, представителями иностранных компаний и институтов развития. Особое внимание уделили перспективным инвестиционным нишам в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и информационных технологий.
"Мы заинтересованы в новых инвестиционных проектах, в привлечении бизнеса из дружественных стран. И команда региона делает все, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь в максимально короткие сроки. Мы развиваем инвестиционные площадки, привлекаем федеральные инструменты поддержки, развиваем инфраструктуру и сопровождаем инвестпроекты на всех этапах их реализации", — подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.
Обратиться в Агентство по привлечению инвестиций: по тел. 8 (800)505-90-36 или на сайте.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.