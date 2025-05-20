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Экономика и бизнес

Инвестпотенциал Самарской области представили на KazanForum

КАЗАНЬ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На полях XVI международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" работала команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. Они представили экономический и инвестиционный потенциал региона гостям и участникам события.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Сегодня регион активно развивает международное инвестиционное сотрудничество, ориентируясь на привлечение зарубежных партнеров в ключевые секторы экономики.

Участниками форума стали представители из Китая, Индии, Египта, Ирана, Катара, ОАЭ, Турции и многих других стран. Делегация Самарской области провела серию деловых встреч с потенциальными инвесторами, представителями иностранных компаний и институтов развития. Особое внимание уделили перспективным инвестиционным нишам в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и информационных технологий.

"Мы заинтересованы в новых инвестиционных проектах, в привлечении бизнеса из дружественных стран. И команда региона делает все, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь в максимально короткие сроки. Мы развиваем инвестиционные площадки, привлекаем федеральные инструменты поддержки, развиваем инфраструктуру и сопровождаем инвестпроекты на всех этапах их реализации", — подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Обратиться в Агентство по привлечению инвестиций: по тел. 8 (800)505-90-36 или на сайте.

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