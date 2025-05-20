Инновационный гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET в лизинг на специальных условиях в СARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о старте финансирования кроссовера EXEED EXLANTIX ET на выгодных условиях.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести полноразмерный гибридный кроссовер по цене 6 150 000 руб. При этом, к финансированию доступны и другие представители модельного ряда. Специальные условия можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение действует до объявления очередных специальных условий. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Инновационный кроссовер предлагается в топовой комплектации и гарантирует непревзойдённый уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. EXEED EXLANTIX ET оснащается последовательной гибридной силовой установкой. Два электродвигателя и 1,5-литровый турбодвигатель, выступающий в качестве генератора, обеспечивают модели выдающиеся динамические характеристики. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,8 сек., а суммарная пиковая мощность составляет 469 л. с. EXEED EXLANTIX ET обладает выдающимся запасом хода в своём классе — 1180 км, расходуя при этом не более 6,4 л топлива на 100 км пути.

Кроме того, автомобили EXEED доступны в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в рассрочку, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, продлённая гарантия, регистрация ТС в ГИБДД.

Актуальный список доступных к приобретению автомобилей уточняйте у финансовых консультантов CARCADE, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.