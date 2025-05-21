Евросоюз ввел санкции против самарского завода "Коммунар"

Во вторник, 20 мая, в официальном журнале Евросоюза был опубликован перечень российских предприятий, попавших под очередной пакет санкций ЕС. Среди них оказалось ФКП "Самарский завод "Коммунар", входящее в Госкорпорацию Ростех.
"Федеральное государственное предприятие "Самарский завод "Коммунар", входящее в Госкорпорацию Ростех, является ключевым поставщиком пороха для Вооруженных сил Российской Федерации. Являясь военно-промышленной компанией и федеральным государственным предприятием, завод имеет лицензию министерства промышленности и торговли Российской Федерации на разработку, производство, испытания, хранение, продажу и утилизацию боеприпасов. Таким образом, Федеральное государственное предприятие "Самарский завод "Коммунар" материально поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Кроме того, эта компания оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу и правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - говорится в сообщении.
Последние комментарии
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?