Евросоюз ввел санкции против самарского завода "Коммунар"

Во вторник, 20 мая, в официальном журнале Евросоюза был опубликован перечень российских предприятий, попавших под очередной пакет санкций ЕС. Среди них оказалось ФКП "Самарский завод "Коммунар", входящее в Госкорпорацию Ростех.

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"Федеральное государственное предприятие "Самарский завод "Коммунар", входящее в Госкорпорацию Ростех, является ключевым поставщиком пороха для Вооруженных сил Российской Федерации. Являясь военно-промышленной компанией и федеральным государственным предприятием, завод имеет лицензию министерства промышленности и торговли Российской Федерации на разработку, производство, испытания, хранение, продажу и утилизацию боеприпасов. Таким образом, Федеральное государственное предприятие "Самарский завод "Коммунар" материально поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Кроме того, эта компания оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу и правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - говорится в сообщении.