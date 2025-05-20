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Страхование Финансы

Ёшкин кот! "Росгосстрах" застраховал дом из кинофильма "Любовь и голуби"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Росгосстрах" в Республике Карелия застраховал постройки, хорошо известные жителям нашей страны и всего бывшего СССР по фильму "Любовь и голуби". Желтый жилой дом с верандой и мансардой, а также зеленая голубятня расположены в живописном месте города Медвежьегорска — на крутом обрыве над рекой Кумса.

Фото: предоставлено ПАО СК "Росгосстрах"

Согласно договору, страховой защитой обеспечен конструктив строений, внутренняя отделка и инженерное оборудование. Полис включает полный пакет рисков на случай гибели, утраты или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, падения БПЛА, противоправных действий третьих лиц, кражи и т. д.

Как напомнила директор филиала "Росгосстраха" в Карелии Наталья Корнева, именно в Медвежьегорске в 1984 году снимались сцены полюбившегося миллионам россиян художественного фильма. И именно в этом доме по сценарию проживала семья Кузякиных — работник леспромхоза Василий, его жена Надежда и их дети. Хозяева дома разрешили съемочной группе возвести несколько построек, в том числе ту самую голубятню и веранду, а также замостить досками двор.

Как рассказывают односельчане, после съемок хозяева оставили все постройки на память, однако в дом все же пришла страшная весть: во время пожара в 2011 году часть строений сгорела. Евгений Шульгин, новый хозяин участка, по кадрам из фильма восстановил их и сегодня радушно встречает в своем доме многочисленных туристов, рассказывая им о съемках 1984 года, в которых он также участвовал — в массовке в сценах с кадрилью. Многие из гостей и сами снимают небольшие постановочные сюжеты, хозяин им в этом с радостью помогает, предоставляя реквизит — например, тот самый мопед, на котором в фильме ездил Ленька Кузякин, и его транзисторный радиоприемник.

"Мы, страховщики, хорошо знаем, что есть объекты, ценность которых определяется не только их рыночной стоимостью или страховой калькуляцией. И мы порой страхуем не просто имущество, но и его богатую историю, — говорит Наталья Корнева. — Дом, знакомый миллионам по кадрам киноленты "Любовь и голуби", — наглядный пример того, как народная любовь превращают скромное строение практически в национальное достояние. Хорошо, что наш клиент, которому уже пришлось воссоздавать дом, это прекрасно осознает и позаботился о том, чтобы обеспечить дополнительной финансовой защитой и свой труд, и часть нашей коллективной памяти".

По итогам 2024 года "Росгосстрах" в Карелии с долей 30% — безоговорочный лидер на страховом рынке республики по количеству заключенных договоров по страхованию имущественных рисков жителей республики. На компанию приходится четверть всех сборов в этом сегменте.

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