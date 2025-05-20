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Экономика и бизнес

РСХБ и Константин Ивлев ищут героев локальной кухни: более 1,5 тыс. гастробрендов заинтересовал всероссийский кастинг рестораторов

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вместе с бренд-амбассадором банка — "Шефом всея Руси" Константином Ивлевым — РСХБ проводит всероссийский кастинг среди рестораторов, чтобы найти самые аутентичные, самобытные и перспективные гастрономические проекты страны. Пятёрка победителей станет героями в программе "Шеф в деле" на телеканале "Пятница", а 40 призеров разделят призовой фонд в 10 млн рублей.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Заявить о себе на федеральном уровне уже решили более 1,5 тыс. локальных гастробрендов. Чтобы принять участие, владельцы заведений подключают бесплатный пакет РСХБ для бизнеса "Шеф в деле" и направляют видеовизитку с описанием своего ресторана. Прием заявок на участие в кастинге продолжится до 15 июня этого года.

"В этом году Россельхозбанку 25 лет, и все эти годы мы работаем для того, чтобы на столе россиян были вкусные и качественные отечественные продукты питания. Ресторанный сегмент играет важнейшую роль в цепочке производства и потребления "поле-тарелка", и всё больше жителей нашей страны сейчас выбирают аутентичные региональные бренды. Мы верим, что за локальной кухней — будущее российского гастрономического рынка, и хотим помочь малому бизнесу в сфере общепита раскрыть свой потенциал", — поделилась мнением руководитель Блока маркетинга и коммуникаций РСХБ Инна Корягина.

"Я стал амбассадором Россельхозбанка, потому что его философия мне очень близка. Вместе мы помогаем своим людям продвигать свою продукцию. Я не понаслышке знаю, что построение узнаваемости бренда — важнейший шаг в развитии ресторанного бизнеса. В России столько локальных брендов и уникальных вкусов — от карельских калиток до сибирских пельменей, от бурятских буузов до донских щей. Давайте вместе покажем их всей стране", — рассказал Константин Ивлев.

Кастинга рестораторов продлится до 15.06.2025. Количество призов ограничено. Подробности об организаторе акции, о полных правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения в соответствии с правилами.

Ранее бренд-амбассадорами РСХБ выступали такие признанные эксперты кулинарии и ресторанного бизнеса, как ресторатор Аркадий Новиков и актриса, ведущая и кулинар Юлия Высоцкая.

Реклама. rshb.ru

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