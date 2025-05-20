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НОВИКОМ подписал соглашения с Гарантийным фондом Мордовии

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) заключил соглашения с Гарантийным фондом кредитного обеспечения Мордовии. Расширение сотрудничества поможет создать эффективную систему поддержки малого и среднего бизнеса в республике.

Фото: предоставлено Новикомбанком

При участии Первого заместителя министра экономики, торговли и предпринимательства республики, координатора проекта "Предпринимательство" МРО партии "Единая Россия" Александра Анохина подписи под документом поставили Елена Козлова, руководитель фонда, и Игорь Егоров, управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Самаре. Самарский офис представляет интересы банка в Мордовии.

Соглашения касаются выдачи поручительств в пользу субъектов МСП, которым была предоставлена банковская гарантия или кредитный договор. Максимальный размер поручительства — 25 млн рублей за одного субъекта МСП. Соглашения также упростят доступ к продуктам банка для заемщиков среди самозанятых.

В ходе встречи Александр Анохин подчеркнул важность подписанного соглашения для укрепления финансовой инфраструктуры предпринимателей Мордовии и рассказал о действующих мерах господдержки.

"Малый и средний бизнес Мордовии в рамках нацпроекта получает ряд финансовых и нефинансовых мер поддержки, за которыми можно обратиться в Гарантийный фонд и Центр "Мой бизнес". Регулярная помощь предпринимателям позволяет наблюдать постоянный прирост количества субъектов МСП в республике. Сейчас их число уже превысило отметку в 26 тысяч", — отметил Александр Анохин.

"Гарантийный фонд Республики Мордовия вошел в число 30 лучших фондов России, по решению Совета директоров Банка России ему присвоена 1 категория качества обеспечения. Она подтверждает статус фонда как надежного партнера для бизнеса и позволяет финансовым организациям предлагать более выгодные условия кредитования для малого и среднего бизнеса Республики Мордовии", — отметила Елена Козлова.

"НОВИКОМ активно наращивает работу с институтами развития по всей стране. Мы видим большой потенциал в развитии МСП Мордовии и готовы предоставлять предпринимателям гибкие финансовые решения. Сотрудничество с Гарантийным фондом значительно упростит предприятиям доступ к кредитным ресурсам банка, поможет снизить риски и сделать финансирование более доступным", — отметил управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Самаре Игорь Егоров.

Участники встречи также акцентировали внимание на необходимости взаимодействия между финансовыми институтами и местными предприятиями в целях роста экономики региона. Представитель банка выразил готовность к активному сотрудничеству и внедрению программ НОВИКОМа.

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