ОТП Банк запускает новое комплексное предложение по POS-кредитованию

ОТП Банк запускает специальное пакетное отраслевое предложение для бизнеса в сфере торговли и услуг. Новые пакеты услуг для партнеров по POS-кредитованию помогут предпринимателям повысить свои продажи, оптимизировать процесс приема оплаты товаров и услуг, а также сократить расходы на банковское обслуживание.
Как пояснили в пресс-службе, предприниматели могут выбрать один из двух тарифов:
"Успешный партнер Light" — оптимальный вариант для стандартных потребностей,
"Успешный партнер PRO" — пакет с расширенными лимитами для более активного бизнеса, в рамках которых они получат доступ к комплексному набору сервисов.
Среди них:
- Расширенные бесплатные лимиты операций по переводам на счета контрагентов и ФЛ, снятию и внесению наличных;
- Прием платежей по QR;
- Торговый и интернет-эквайринг;
- Бесплатный зарплатный проект;
- Бесплатный сервис POS-кредитования;
- Сервис BNPL "Давай делить" (покупка сейчас, оплата позже).
ОТП Банк предоставляет бесплатное обслуживание на этих пакетах услуг в течение первых шести месяцев (и далее — при выполнении условия по остаткам на счетах). Предложение доступно для компаний сегмента "Малый бизнес", независимо от того, являются ли они новыми клиентами ОТП банка или уже работают с ним.
Чтобы подключить один из этих пакетов услуг, достаточно оставить заявку на сайте ОТП Банка или обратиться к своему клиентскому менеджеру.
Последние комментарии
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