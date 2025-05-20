ОТП Банк запускает новое комплексное предложение по POS-кредитованию

ОТП Банк запускает специальное пакетное отраслевое предложение для бизнеса в сфере торговли и услуг. Новые пакеты услуг для партнеров по POS-кредитованию помогут предпринимателям повысить свои продажи, оптимизировать процесс приема оплаты товаров и услуг, а также сократить расходы на банковское обслуживание.

Как пояснили в пресс-службе, предприниматели могут выбрать один из двух тарифов:

"Успешный партнер Light" — оптимальный вариант для стандартных потребностей,

"Успешный партнер PRO" — пакет с расширенными лимитами для более активного бизнеса, в рамках которых они получат доступ к комплексному набору сервисов.

Среди них:

Расширенные бесплатные лимиты операций по переводам на счета контрагентов и ФЛ, снятию и внесению наличных;

Прием платежей по QR;

Торговый и интернет-эквайринг;

Бесплатный зарплатный проект;

Бесплатный сервис POS-кредитования;

Сервис BNPL "Давай делить" (покупка сейчас, оплата позже).

ОТП Банк предоставляет бесплатное обслуживание на этих пакетах услуг в течение первых шести месяцев (и далее — при выполнении условия по остаткам на счетах). Предложение доступно для компаний сегмента "Малый бизнес", независимо от того, являются ли они новыми клиентами ОТП банка или уже работают с ним.

Чтобы подключить один из этих пакетов услуг, достаточно оставить заявку на сайте ОТП Банка или обратиться к своему клиентскому менеджеру.