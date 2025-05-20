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НОВИКОМ обозначил перспективы сотрудничества с Таджикистаном

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) призвал банки России и Таджикистана к взаимному обмену опытом противодействия мошенникам. Предложение прозвучало на заседании Российско-Таджикского делового совета.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Мероприятие состоялось в рамках ХVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". На заседании Российско-Таджикского делового совета выступила старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева. В своем выступлении она обозначила перспективы развития отношений между финансовыми институтами обеих стран.

Отдельно была подчеркнута необходимость повышения информированности населения в целях борьбы с кибермошенничеством и важность передачи знаний и навыков между профильными банковскими работниками в сфере информационной безопасности на международном уровне. Организация оперативного обмена данными, а также синхронизация подходов стран позволят повысить безопасность и доверие к их финансовым системам.

"НОВИКОМ сотрудничает с финансовой системой Таджикистана с 2010 года. Важно продолжать совместную работу, начало которой положено регуляторами двух стран в соответствии с подписанным меморандумом по повышению финансовой грамотности. НОВИКОМ проводил подобные стажировки и обучающие семинары для сотрудников банков Республики Таджикистан. Также банком разработан и активно проводится курс финансового просвещения для работников промышленных предприятий. Мы готовы поделиться этим опытом", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева.

Россия является крупнейшим торговым партнером Таджикистана. В общем объеме внешней торговли республики на РФ приходится более 20%. В 2024 году доля рубля в расчетах Таджикистана с Россией, по данным Национального банка республики, составила более 90%. Также Россия на протяжении нескольких лет удерживает лидирующие позиции по прямым инвестициям, поступающим в экономику республики. Совместная плодотворная работа банковских институтов двух стран будет способствовать развитию и укреплению их финансовых систем для обеспечения стабильности, экономического и промышленного роста.

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