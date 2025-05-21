Станислав Кузнецов: "Необходимо обучение основам киберграмотности"

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил модератором дискуссии "Актуальные проблемы борьбы с международной киберпреступностью" на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Его сомодератором стал исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ Юрий Жданов.

Сбер с начала 2025 года помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 миллиардов рублей. По оценке Станислава Кузнецова, клиенты Сбера защищены от телефонных мошенников лучше, чем клиенты других банков. В Сбере эффективность антифрода составляет 99,9%.

Как отметил Станислав Кузнецов, одна из самых актуальных проблем сегодня — дроперство. Похищенную сумму дробят, разбивают на 10–20 дроперов, которые переводят их дальше, чтобы деньги нельзя было обнаружить. По данным Сбера, в России существует целая индустрия дроперов численностью не менее двух миллионов человек. При этом 60–70% из них не знают, что участвуют в мошеннических схемах.

Всё чаще целью киберпреступников становятся несовершеннолетние. За несколько тысяч рублей дети сдают в аренду свои аккаунты, с которых совершаются киберпреступления. Или же ребёнка запугивают, он берёт телефон родителя и переводит преступникам деньги либо собирает ценности в доме и отдаёт их дроп-курьеру.

"Необходимо обучение основам киберграмотности. Дети должны понимать, что они соучастники преступления. И надо принимать самые жёсткие меры к организаторам таких преступлений. Только мы обнаружили уже 84 организованные преступные кибергруппы, которые профессионально нацелены на детей", — уверен топ-менеджер Сбербанка.

В завершение участникам дискуссии было предложено выбрать, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить эффективность борьбы с киберпреступностью. С большим отрывом победил вариант "Повышать киберграмотность населения", который набрал 50% голосов. На втором месте — предложение назначить единого координатора по кибербезопасности.