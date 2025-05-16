Росгосстрах: женщины в два раза чаще мужчин страхуются от онкозаболеваний

Рак остается одной из самых серьезных проблем современного общества, а лечение онкологических заболеваний требует огромного количества моральных сил, времени и материальных средств. В таких условиях все больше россиян задумываются о страховании, чтобы обеспечить себе доступ к быстрой и качественной медицинской помощи без непосильных расходов. По данным "Росгсостраха" за 2024 год, около 15 тысяч человек приобрели полисы от онкологических заболеваний в компании — это на 29% больше, чем годом ранее.

Количество застрахованных от онкологии мужчин в 2024 году в "Росгосстрахе" выросло на 16%, а женщин — на 12%. Примечательно, что две трети страховок оформили именно женщины. Во многом это связано с высокой распространенностью рака молочной железы: на него пришлось более 20% всех обращений по полисам за последние три года. Страховой случай по раку груди оказался и самым дорогостоящим в лечении — "Росгосстрах" организовал и оплатил клиентке медицинскую помощь на сумму свыше 9 млн рублей.

"Несмотря на рост осведомленности, многие до сих пор недооценивают финансовые риски, связанные с онкологией. По нашим данным, средняя стоимость платного лечения окнозаболеваний в России варьируется от 500 тысяч до 1,2 млн рублей, однако сложные случаи могут потребовать в разы больших затрат, которые исчисляются десятками миллионов. Страховой полис не только покрывает расходы на перепроверку диагноза и лечение самого заболевания, но и позволяет выбирать лучшие клиники, специализирующиеся именно на лечении онкологического заболевания, получать последующую реабилитацию, не ограничиваясь семейным бюджетом, а только страховой суммой, которой по данным продуктам вполне достаточно для лечения. Страховые компании также помогают получить помощь оперативно, что крайне важно при агрессивных формах рака, где время критично", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.