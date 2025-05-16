Лизинговая компания CARCADE активно развивает сеть партнёрских отношений на региональном уровне

CARCADE продолжает поддерживать мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества с официальными дилерами автомобильных брендов.

26 апреля в Уфе в дилерском центре HAVAL Pro VERRA прошла презентация модели H7. Помимо знакомства с новинкой, гостям была предоставлена возможность лично протестировать весь модельный ряд линейки PRO в рамках организованного тест-драйва. Приятным дополнением к основной программе стали изысканные закуски и интерактивные мастер-классы, которые позволили гостям более глубоко погрузиться в мир бренда HAVAL и оценить все преимущества предлагаемых автомобилей. В конце мероприятия была возможность пройти викторину о новой модели HAVAL H7, победители которой получили брендированные подарки.

В тот же день, но уже в Кургане, CARCADE приняла участие в торжественном открытии нового автосалона марки DONGFENG. Мероприятие стало отличной возможностью для потенциальных покупателей ознакомиться с полным модельным рядом автомобилей бренда, воспользовавшись возможностью тест-драйва. Специалисты CARCADE предоставили информацию о доступных программах лизинга, отвечая на возникающие вопросы и помогая определиться с наиболее подходящими условиями.

Также CARCADE активно поддерживает и другие мероприятия, нацеленные на продвижение активного образа жизни и популяризацию автомобильного спорта. Так, компания выступила партнёром фестиваля "КвадроБум", который состоялся 3 мая в Новосибирске. Фестиваль собрал более 70 участников, среди которых были как опытные квадроциклисты, так и юные гонщики из разных городов Сибири: Новосибирска, Кемерова, Томска, Красноярска, Барнаула, Бердска и Новокузнецка. Событие стало настоящим праздником для любителей экстремального спорта, предоставив им возможность продемонстрировать свои навыки управления квадроциклами в пяти различных соревновательных классах. Участники соревновались в скорости, ловкости и умении преодолевать сложные препятствия, от грязевых гонок до выполнения экстремальных трюков. Помимо соревнований, на фестивале работала площадка для тест-драйвов внедорожников. Это позволило всем желающим оценить возможности техники в реальных условиях, прочувствовав на себе всю их мощь и проходимость.

"В основе стратегии CARCADE лежит комплексный подход, сочетающий в себе активное участие в отраслевых событиях и предоставление выгодных условий лизинга для потенциальных покупателей. Это позволяет не только повышать узнаваемость бренда, но и существенно расширять клиентскую базу, привлекая как частных лиц, так и представителей бизнеса", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".