16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лизинговая компания CARCADE активно развивает сеть партнёрских отношений на региональном уровне Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн" Оплата улыбкой проезда в метро Самары: сервис позволил сэкономить жителям более 200 тысяч рублей НОВИКОМ поделится опытом внедрения современных финансовых решений в международной практике Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств

Финансы Экономика и бизнес

Лизинговая компания CARCADE активно развивает сеть партнёрских отношений на региональном уровне

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

CARCADE продолжает поддерживать мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества с официальными дилерами автомобильных брендов.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

26 апреля в Уфе в дилерском центре HAVAL Pro VERRA прошла презентация модели H7. Помимо знакомства с новинкой, гостям была предоставлена возможность лично протестировать весь модельный ряд линейки PRO в рамках организованного тест-драйва. Приятным дополнением к основной программе стали изысканные закуски и интерактивные мастер-классы, которые позволили гостям более глубоко погрузиться в мир бренда HAVAL и оценить все преимущества предлагаемых автомобилей. В конце мероприятия была возможность пройти викторину о новой модели HAVAL H7, победители которой получили брендированные подарки.

В тот же день, но уже в Кургане, CARCADE приняла участие в торжественном открытии нового автосалона марки DONGFENG. Мероприятие стало отличной возможностью для потенциальных покупателей ознакомиться с полным модельным рядом автомобилей бренда, воспользовавшись возможностью тест-драйва. Специалисты CARCADE предоставили информацию о доступных программах лизинга, отвечая на возникающие вопросы и помогая определиться с наиболее подходящими условиями.

Также CARCADE активно поддерживает и другие мероприятия, нацеленные на продвижение активного образа жизни и популяризацию автомобильного спорта. Так, компания выступила партнёром фестиваля "КвадроБум", который состоялся 3 мая в Новосибирске. Фестиваль собрал более 70 участников, среди которых были как опытные квадроциклисты, так и юные гонщики из разных городов Сибири: Новосибирска, Кемерова, Томска, Красноярска, Барнаула, Бердска и Новокузнецка. Событие стало настоящим праздником для любителей экстремального спорта, предоставив им возможность продемонстрировать свои навыки управления квадроциклами в пяти различных соревновательных классах. Участники соревновались в скорости, ловкости и умении преодолевать сложные препятствия, от грязевых гонок до выполнения экстремальных трюков. Помимо соревнований, на фестивале работала площадка для тест-драйвов внедорожников. Это позволило всем желающим оценить возможности техники в реальных условиях, прочувствовав на себе всю их мощь и проходимость.

"В основе стратегии CARCADE лежит комплексный подход, сочетающий в себе активное участие в отраслевых событиях и предоставление выгодных условий лизинга для потенциальных покупателей. Это позволяет не только повышать узнаваемость бренда, но и существенно расширять клиентскую базу, привлекая как частных лиц, так и представителей бизнеса", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xHfAic

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1