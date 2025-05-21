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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE выступила партнёром круглого стола "Эксперт-Урал" в Екатеринбурге

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге прошёл ежегодный круглый стол, посвящённый важным экономическим вызовам и перспективам, стоящим перед лизинговой отраслью в России.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В ходе дискуссии эксперты подвели итоги развития лизингового рынка за 2024 год, обозначив ключевые вызовы, с которыми сталкивается отрасль в данный момент. Организаторами круглого стола выступили Аналитический центр "Эксперт" и деловой журнал "Эксперт-Урал".

Дмитрий Живец, директор представительства ООО "Каркаде" в г. Екатеринбург, в ходе дискуссии подчеркнул, что компании, обладающие солидным опытом и финансовой стабильностью, имеют значительно больше шансов успешно преодолеть текущие вызовы на рынке лизинга. По мнению эксперта, потребность в обновлении автопарков у компаний будет сохраняться, и именно лизинг является эффективным инструментом, благодаря своей гибкости и возможности оптимизации налогообложения, что делает его привлекательным для широкого круга клиентов, независимо от экономической ситуации. Успех CARCADE во многом обусловлен именно умением предлагать клиентам оптимальные условия сотрудничества и гибко реагировать на изменения на рынке.

Особое внимание было уделено региональной специфике, в частности, обсуждалась ситуация на Урале, где, несмотря на существующее внешнее давление, сохраняется активность в таких отраслях, как транспорт, строительство и агропромышленный сектор, что открывает новые возможности для лизинговых компаний. Участники также согласились, что усиление цифровизации лизинговых сервисов стало важным шагом вперёд, позволяющим компаниям быстрее реагировать на изменяющиеся потребности клиентов и предлагать им актуальные решения.

"Наша стратегия основана на предоставлении широкого спектра дополнительных услуг высокого качества, которые упрощают и оптимизируют различные процессы, связанные с приобретением, обслуживанием и эксплуатацией техники. В первом квартале текущего года мы запустили новую услугу — выездную диагностику. Она позволяет клиентам получить объективную и всестороннюю оценку технического состояния транспортного средства без необходимости его доставки в сервисный центр. Наши специалисты выезжают на место, проводят тщательную диагностику, используя современное оборудование, и предоставляют клиенту подробный отчёт, включающий в себя не только текстовое описание выявленных неисправностей и дефектов, но и фото- и видеоматериалы, подтверждающие их наличие. Это существенно повышает прозрачность и доверие к нашей оценке, что особенно важно при сделках купли-продажи техники. Клиент получает полную картину технического состояния объекта и может принимать взвешенные решения, участвовать в торгах, опираясь на объективные данные", — рассказал Дмитрий Живец.

Отдельное внимание было уделено обсуждению влияния высокой ключевой ставки на финансовые возможности клиентов. Это обстоятельство требует от лизинговых компаний гибкости и способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

"Многие предприниматели вынуждены откладывать планы по обновлению или расширению автопарка, ожидая стабилизации экономической ситуации, что приводит к формированию отложенного спроса, который, как мы ожидаем, будет реализован в последующие периоды. Таким образом, текущий год характеризуется определённой стагнацией. Тем не менее мы уверены в долгосрочных перспективах развития рынка, и наша стратегия направлена на укрепление позиций и готовность к росту спроса, как только экономическая ситуация стабилизируется. Мы продолжаем инвестировать в развитие новых услуг, совершенствование существующих и подготовку к будущему росту, уверенно встречая вызовы рынка и предлагая нашим клиентам максимально выгодные и удобные условия сотрудничества", — пояснил Дмитрий Живец.

Реклама. ООО "Каркаде".

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