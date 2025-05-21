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Общество

Алевтина Воронцова: "Образовательная программа "Школы героев" претерпела изменения и стала более продолжительной"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До старта образовательного процесса для второго потока региональной программы "Школа героев" остается совсем немного времени. Пока Общественный совет готовится принять решение по списку зачисленных, "Таволга" активно готовится к началу первого учебного модуля. Об этом рассказала директор АНОО ДПО "Таволга", член Общественного Совета Алевтина Воронцова.

"Образовательная программа претерпела изменения и стала более продолжительной — учащиеся второго потока будут получать знания в течение целого календарного года. В обновленной программе учтен опыт коллег из Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также лучшие практики, наработанные в завершившемся недавно первом потоке "Школы героев", — заявила Алевтина Воронцова. — Кстати, мы продолжаем работать с выпускниками первого потока и обязательно привлечем их к работе с новыми участниками программы".

Она добавила, что обучение ветеранов и участников СВО по-прежнему охватит изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента и ораторского искусства. "Таволга" совместно с ведущими вузами региона (ко второму потоку подключатся еще два учебных заведения) организует лекционные и практические занятия. Практические модули будут реализовываться при участии экспертов Мастерской управления "Сенеж", а на предстартовом модуле все участники пройдут диагностику компетенций по методикам президентской платформы "Россия — страна возможностей".

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