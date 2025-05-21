Алевтина Воронцова: "Образовательная программа "Школы героев" претерпела изменения и стала более продолжительной"

До старта образовательного процесса для второго потока региональной программы "Школа героев" остается совсем немного времени. Пока Общественный совет готовится принять решение по списку зачисленных, "Таволга" активно готовится к началу первого учебного модуля. Об этом рассказала директор АНОО ДПО "Таволга", член Общественного Совета Алевтина Воронцова.
"Образовательная программа претерпела изменения и стала более продолжительной — учащиеся второго потока будут получать знания в течение целого календарного года. В обновленной программе учтен опыт коллег из Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а также лучшие практики, наработанные в завершившемся недавно первом потоке "Школы героев", — заявила Алевтина Воронцова. — Кстати, мы продолжаем работать с выпускниками первого потока и обязательно привлечем их к работе с новыми участниками программы".
Она добавила, что обучение ветеранов и участников СВО по-прежнему охватит изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента и ораторского искусства. "Таволга" совместно с ведущими вузами региона (ко второму потоку подключатся еще два учебных заведения) организует лекционные и практические занятия. Практические модули будут реализовываться при участии экспертов Мастерской управления "Сенеж", а на предстартовом модуле все участники пройдут диагностику компетенций по методикам президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...