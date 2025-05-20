16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ново-Буянское и Ставропольское лесничества в июне закроют для посещения На берегах добрых дел: команды Сбера и ГК "Синко" присоединились к всероссийской акции "День Волги" в Самаре С заботой о Волге: на "Тольяттикаучуке" рассказали, как берегут ресурсы реки Корпоративные волонтеры проведут экологическую акцию в честь Дня Волги В Самарскую область поступили 30 единиц новой спецтехники для вывоза ТКО

Экология Общество

Ново-Буянское и Ставропольское лесничества в июне закроют для посещения

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 2 июня по 22 июня 2025 г. (ориентировочно по условиям погоды) Ново-Буянское и Ставропольское лесничества Самарской области будут закрыты для посещения, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. На указанных территориях будут проводиться мероприятия по ликвидации очага пилильщика-ткача звездчатого на общей площади 3,8 тыс. га. Работы будут проведены в границах муниципального района Ставропольский Самарской области.

Обработка хвойных лесных насаждений будет осуществляться наземным способом на площади 2,8 тыс. га и авиационным способом на площади 1,0 тыс. га при помощи химического препарата "Дифлуцид, СП".

До начала проведения работ будут установлены предупреждающие знаки на расстоянии 300 метров и 500 метров от мест обработки. Также в местах проведения мероприятий по ликвидации очагов вредителя леса будет действовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. На период действия ограничений устанавливается запрет на пребывание граждан, выпас животных, сбор лекарственных трав, запрещается размещение пасек и вылет пчел.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1