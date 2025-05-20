Ново-Буянское и Ставропольское лесничества в июне закроют для посещения

С 2 июня по 22 июня 2025 г. (ориентировочно по условиям погоды) Ново-Буянское и Ставропольское лесничества Самарской области будут закрыты для посещения, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. На указанных территориях будут проводиться мероприятия по ликвидации очага пилильщика-ткача звездчатого на общей площади 3,8 тыс. га. Работы будут проведены в границах муниципального района Ставропольский Самарской области.
Обработка хвойных лесных насаждений будет осуществляться наземным способом на площади 2,8 тыс. га и авиационным способом на площади 1,0 тыс. га при помощи химического препарата "Дифлуцид, СП".
До начала проведения работ будут установлены предупреждающие знаки на расстоянии 300 метров и 500 метров от мест обработки. Также в местах проведения мероприятий по ликвидации очагов вредителя леса будет действовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. На период действия ограничений устанавливается запрет на пребывание граждан, выпас животных, сбор лекарственных трав, запрещается размещение пасек и вылет пчел.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈