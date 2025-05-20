Ново-Буянское и Ставропольское лесничества в июне закроют для посещения

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С 2 июня по 22 июня 2025 г. (ориентировочно по условиям погоды) Ново-Буянское и Ставропольское лесничества Самарской области будут закрыты для посещения, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. На указанных территориях будут проводиться мероприятия по ликвидации очага пилильщика-ткача звездчатого на общей площади 3,8 тыс. га. Работы будут проведены в границах муниципального района Ставропольский Самарской области.