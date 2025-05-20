На берегах добрых дел: команды Сбера и ГК "Синко" присоединились к всероссийской акции "День Волги" в Самаре

Команды волонтёров сотрудников Сбера и группы компаний "Синко", объединив усилия, организовали природоохранное мероприятие в живописном месте Самары. Экологическая инициатива состоялась на территории санатория имени выдающегося лётчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова, рядом с Волгой.

Волонтёры собрали порядка ста мешков различного мусора — почти тонна отходов, сделав чище пространство санатория. Помимо экологической составляющей, данное событие стало символом заботы о культурном наследии региона, ведь здесь находится объект федеральной значимости — исторический особняк семьи Соколовых.

"Для нашей команды забота об экологии и сохранение природных богатств стали неотъемлемой частью корпоративной культуры. Экологические акции помогают людям почувствовать личную ответственность за состояние окружающей среды. Это история про то, как малыми усилиями реально достичь больших результатов. Именно поэтому мы регулярно участвуем в различных экологических акциях, как собственных, так и поддерживая инициативы партнёров. Акция "День Волги" стала для нас ежегодной традицией, и мы будем рады поддерживать её и в будущем", — отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

"Благодарим наших партнеров из Сбера — без разговоров откликнулись и очень хорошо поработали. Мы приобрели санаторий Чкалова недавно, всего несколько месяцев назад, и теперь предстоит проделать колоссальную работу, чтобы отреставрировать памятники архитектуры, отремонтировать корпуса, кабинеты и номера, оснастить современным медицинским оборудованием, привести в порядок территорию, и в том числе примыкающий берег Волги. Через некоторое время санаторий превратится в лучшую здравницу региона и обеспечит гостям оздоровительные услуги и отдых высокого класса", — сказал генеральный директор ОАО "Синко" Эдуард Мнацаканян.