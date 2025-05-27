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Экология Общество

Юные лесоводы Самарской области стали победителями фестиваля "Лесные горизонты"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае школьное лесничество "Берегиня" из Похвистнево приняло участие в профессиональном фестивале "Лесные горизонты" в Пензенской области, который проводится по национальному проекту "Экологическое благополучие".

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В рамках фестиваля ребята соревновались с участниками межрегионального слета школьных лесничеств из Татарстана, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей. В программу слета были включены задания по таксации леса, ботанике, дендрологии, а также по спортивному туризму.

"Ребята уже несколько лет занимаются исследовательской работой в области лесного хозяйства, пишут проекты и сами проводят эко-уроки для других ребят. Наше лесничество изначально взяло шефство и помогает юным лесоводам во всех проектах и мероприятиях", — прокомментировала мастер леса Похвистневского лесничества Алена Алтунбаева.

На конкурс необходимо было представить визитную карточку своей команды, скворечник для птиц, плакат о бережном отношении к лесу и фотографии с описанием памятников природы родного края. По итогам всех испытаний юные лесоводы Самарской области оказались лучшими и получили дипломы победителей и ценные подарки.

"Мы посоветовались с родителями и приняли единогласное решение передать приз нашим бойцам, находящимся в зоне проведения СВО. Бензопилы — очень нужный на передовой инструмент. С их помощью бойцы сооружают блиндажи и перекрытия, обустраивают быт. Так мы вносим свой маленький вклад в нашу общую Победу!" — прокомментировала участница школьного лесничества "Берегиня" Самира Мурзаханова.

Также этой весной ребята из школьного лесничества "Берегиня" одержали победу во Всероссийском конкурсе "Лесной Подрост" от Рослесхоза и скоро отправятся во Всероссийский детский центр "Орленок" на тематическую смену. Под руководством опытных специалистов дети реализуют природоохранный проект в области экологии и лесного хозяйства с использованием инновационных исследовательских методов.

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