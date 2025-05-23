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Экология Общество

Самарские лесники перевыполнили план весеннего лесовосстановления региона

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этой весной территории государственного лесного фонда Самарской области было высажено более 650 га сеянцев различных пород: сосна, береза, дуб, ясень и другие. Следующие посадки пройдут в осенний сезон. Всего в 2025 г. предусмотрено лесовосстановление на площади более 850 га и дополнение лесных культур на площади более 1300 га. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Выбор породного состава для выращивания в питомниках и высадки в лесной фонд зависит от особенностей местности лесничеств. Например, на сухих песчаных почвах высаживаются сосны, на супесчаных - сосна в смешении с березой. На свежих серых лесных и черноземных почвах сажаем лиственные породы - дуб, ясень, клен, березу. Около водоемов - тополь как влаголюбивую породу. Отмечу, что большая часть региона находится на песчаных и супесчаных почвах, за исключением северной части", - рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Евгений Пенин.

Посадочный материал для лесовосстановления выращивается в 17 лесных питомниках Самарской области. К высадке в лесной фонд подготовлено более 5 млн сеянцев, которые лесоводы выращивают в течение двух лет, от посева семян до стандартного посадочного материала.

"Площадь лесных питомников разная. Самый большой - Федоровский в Ставропольском районе. Кроме них, есть еще две теплицы. Для выращивания сеянцев есть необходимая лесохозяйственная техника и оборудование", - добавил Евгений Пенин.

Также на 2025 г. в течение вегетационного периода планируется проведение пятикратного агротехнического ухода, общая площадь которого составит более 6 тыс. га. Сюда входит механизированная обработка от растительности между рядами и ручная прополка вокруг высаженных сеянцев.

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