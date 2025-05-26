НОВИКОМ провел акцию "Аллея героев"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) провел акцию "Аллея Героев". Около 70 волонтеров из числа сотрудников банка посадили 4000 еловых саженцев на участке площадью 1,6 гектара в Калужской области. Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и стало вкладом коллектива в сохранение исторической памяти и природы родной страны.

Перед посадкой деревьев участники акции посетили филиал Музея Победы "Музей Жукова" в городе, носящем имя легендарного полководца. Сотрудники НОВИКОМа познакомились с экспозицией, а также приняли участие в торжественной церемонии — почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику Маршала Победы.

Важно, что многие приехали на акцию со своими детьми. Так сотрудники банка передают молодому поколению уважение к истории и любовь к природе.

"Одна из корпоративных ценностей наших акционеров, Госкорпорации Ростех и холдинга "РТ-Финанс", — "Общее дело". Безусловно, мы ее полностью поддерживаем. Акция "Аллея героев" — это общее дело на благо нашей страны, ее будущего и будущего наших детей. Сегодня мы не просто посадили деревья, мы создали живой памятник подвигу героев, а также на своем примере показали подрастающему поколению, как важно заботиться об окружающей среде", — заявила старший вице-президент НОВИКОМа Ольга Карасева.

Работы по лесовосстановлению ведутся по всей стране. В Московской области, по данным Министерства информации и молодежной политики региона, при поддержке нацпроекта "Экологическое благополучие" и участии волонтеров и общественных организаций за последние 10 лет высадили почти 20 млн деревьев. Пресс-служба Рослесхоза сообщает, что в 2025 году запланировано лесовосстановление и лесоразведение на площади свыше 1,3 млн га. Больше всего лесовосстановительных мероприятий пройдет в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Иркутской, Архангельской и Вологодской областях.