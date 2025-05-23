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Экология Общество

Волонтеры "Роснефти" очистили более 140 тысяч м² береговой линии р. Волги

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники предприятий НК "Роснефть" провели масштабную экологическую акцию в Самаре и Саратове в рамках Дня Волги. Волонтёры очистили от мусора более 140 тысяч кв. м береговой линии великой реки России, собрали и вывезли 50 куб. метров бытового и принесённого течением мусора.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

В ходе акции работники "Самаранефтегаза", Куйбышевского, Новокуйбышевского и Саратовкого НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок также благоустроили прибрежные территории в местах отдыха Самары и Саратова.

Экологическое волонтёрство — неотъемлемая часть корпоративной культуры дочерних обществ "Роснефти" На протяжении нескольких лет на предприятиях Самарской группы проходят волонтерские акции по сбору пластиковых крышек, макулатуры, батареек и других экологических инициатив.

Сохранение водных ресурсов — значимое направление деятельности "Роснефти" в области охраны окружающей среды. Дочерние общества Компании уделяют большое внимание мероприятиям, направленным на повышение эффективности очистки сточных вод, развитие системы оборотного водоснабжения, рациональное использование и восстановление водных ресурсов.

"Самаранефтегаз" реализует комплексную программу сохранения природных ресурсов. На предприятии полностью прекращён забор воды из поверхностных водных объектов для поддержания пластового давления, в производстве используется только оборотная вода.

На Куйбышевском НПЗ реализуются проекты по модернизации производства, включая очистные сооружения завода. Благодаря реконструкции блоков оборотного водоснабжения, водозабора и водоводов доля оборотной воды в водоснабжении предприятия к 2024 году достигла 91,5%.

Новокуйбышевский НПЗ за последние пять лет на 45% сократил объём сточных вод. Благодаря работе мембранного биореактора на очистных сооружениях в течение года завод увеличил использование оборотной воды до 96% и сократил забор речной воды на 10,6%.

Саратовский НПЗ также активно работает над сокращением водопотребления: за последние пять лет завод сократил забор природной воды на 57,3%. Сызранский НПЗ планомерно сокращает забор воды из природных источников для производственных целей. Доля оборотной воды на предприятии по итогам 2024 года составила 95,6%. На Новокуйбышевском заводе масел и присадок благодаря строительству и вводу в эксплуатацию блоков оборотного водоснабжения доля оборотного водоснабжения повысилась до 95%.

Дочерние общества "Роснефти" на системной основе проводят работу по восполнению водных биоресурсов Волжского бассейна. В 2024 году самарские предприятия Компании выпустили в акваторию Волги более 430 тысяч мальков рыбы, в том числе ценной стерляди.

Эффективность экологической политики предприятий "Роснефти" Приволжского федерального округа неоднократно отмечена на региональных и всероссийских конкурсах. На протяжении многих лет предприятия становятся победителями конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России".

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