На памятниках природы Самарской области ввели режим охраны

С мая на особо охраняемых природных территориях Самарской области начали работу координаторы режима охраны, которые следят за соблюдением правил и фиксируют нарушения. Также контроль за ценными территориями осуществляется по материалам дистанционного зондирования Земли.

Наблюдением охвачены 64 степные особо охраняемые природные территории регионального значения, которые занимают 20 тыс. га и расположены в 18 муниципальных районах. Также особое внимание уделяется 5 лесным памятникам природы, испытывающим максимальную рекреационную нагрузку: "Малоусинские нагорные сосняки и дубравы", "Рачейские скалы", "Семь ключей", "Рачейская тайга", "Подвальские террасы". Также для соблюдения правил посещения в границах особо охраняемых природных территориях устанавливаются информационные стенды.

"В прошлом году мы установили 112 аншлагов и стендов, в этом году по плану — 105 единиц. Была проделана большая работа по определению максимально допустимой рекреационной нагрузки на памятники природы. Популярные среди туристов территории перевыполняют свою нагрузку буквально за несколько недель. Мы продолжаем учёт потока посетителей и передаем данные в профильное ведомство для регулирования внутреннего туризма. Совместно с ведущим оператором сотовой связи разрабатываем пилотный проект по определению посещаемости ООПТ с помощью цифровизации", — прокомментировал и. о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды региона Андрей Ардаков.

С началом сельскохозяйственного сезона степи становятся очень уязвимыми. Режим охраны также вводится с целью не допустить распашку на памятниках природы, движение сельхозтехники вне дорог, пожары и другие нарушения в границах особо охраняемых природных территориях.

"Памятник природы "Мулин Дол" пострадал от незаконных сельхозоборот. Степь пахали, дисковали, подвергали химической обработке. Минприроды неоднократно привлекало виновника к административной ответственности и сейчас незаконная деятельность в границах памятника прекращена. Но, к сожалению, на полное восстановление Мулиному Долу потребуется 25-30 лет. Мы прорабатываем варианты помощи степи, чтобы ускорить ее восстановление", — прокомментировал природоохранный биолог Алексей Паженков.

Все вводимые меры направлены на создание в области практики постоянного патрулирования территорий и развития культуры экотуризма. Министерство природы Самарской области напоминает, что на территории памятников природы регионального значения необходимо соблюдать правила посещения: запрещается устраивать стоянки и палаточные лагеря, разводить костры, ездить на транспорте, уничтожать растения, распахивать земли и устраивать свалки. За нарушение режима охраны и причинение ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность.