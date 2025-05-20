Несколько автобусов изменили схему движения в районе Безымянского рынка из-за упавшего дерева

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В связи с перекрытием движения (упало дерево) на ул. Калинина/ООТ "Безымянный рынок" в направлении ул. Вольская временно изменена схема движения трех автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.