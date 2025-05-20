В Самаре перекрыли автодвижение на проспекте Металлургов из-за упавшего дерева

В департаменте транспорта Самары сообщили, что временно перекрыли движение на проспект Металлургов/ул.Строителей в направлении ул. Алма-Атинская. Причиной стало упавшее дерево.

Объезд автобусов маршрута № 21,34 - по ул. Марии Авейде-ул.Гвардейская и далее по маршруту.