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Образование Общество

Опубликован рейтинг передовых инженерных школ первой волны

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет по рассмотрению вопросов и координации деятельности передовых инженерных школ (ПИШ) распределил 30 школ первой волны по группам на основе их достижений и планов развития. Среди участников университеты из Самарской области: СамШМУ вошел в 1 группу, а Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева — в 3 группу.

Защиты ПИШ первой волны проходили с 14 по 15 мая в Москве. В них принял участие вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. Тогда он отметил, что Самарская область, как промышленный и индустриальный регион, заинтересован в инженерных кадрах, а как квалифицированный заказчик — в разработках, которые осуществляются в передовых инженерных школах.

Передовые инженерные школы — это образовательные центры нового формата, которые создаются на базе ведущих вузов при участии высокотехнологичных компаний. Их цель — подготовка квалифицированных инженеров для современных индустрий. ПИШ играют ключевую роль в развитии инженерных кадров и научных исследований, способствуя инновациям и технологическому прогрессу в различных отраслях экономики.

Рейтинг ПИШ отражает качество образовательных программ, научных исследований, степень проработанности программы развития и системы управления. Он служит ориентиром для команд школ и их технологических партнеров в направлении совершенствования и развития своей деятельности.

С 2025 г. передовые инженерные школы первой волны переходят на новый этап финансирования — за счет привлечения внебюджетных средств. Университеты продолжат взаимодействие с индустрией, будут разрабатывать новые проекты и программы, углублять межрегиональную кооперацию и формировать междисциплинарные исследовательские команды.

"Передовые инженерные школы в Самарской области — это центры инноваций и технологического развития, которые готовят высококвалифицированных специалистов для будущего нашей экономики, выполняют исследования и разработки в интересах ведущих промышленных предприятий. Так, например, в перспективе мы видим, что взаимодействие Самарского университета им. Королева и ООО "Транспорт будущего" станет содержательной основой межвузовского студенческого кампуса Самары и станет точкой развития новой отрасли — беспилотных роботизированных комплексов", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Всего сейчас действует 50 ПИШ в 23 регионах. К 2030 г. по поручению президента количество ПИШ должно удвоиться. Это позволит значительно расширить возможности для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и проведения научных исследований, а также укрепить сотрудничество между вузами и промышленными предприятиями.

Проект "Передовые инженерные школы" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и является шагом на пути к развитию инженерного образования и науки в России.

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