В Самаре готовится к открытию после капремонта поликлиника № 14

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения завершен капитальный ремонт отделения Самарской клинико-диагностической поликлиники № 14 на 3-й Просеке, 157. В новом подразделении будет восемь терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии. Первых пациентов планируют принять уже летом 2025 года.

Выполнен ряд ремонтных работ: капитальный ремонт кровли и карнизных свесов, капитальный ремонт фасада здания, ремонт четырех входных групп, капитальный ремонт внутри здания.

"На данный момент в здании ведутся клининговые мероприятия, распределение навигации, оснащение кабинетов, установка оборудования. Также начались масштабные работы по благоустройству прилегающей территории, их завершение планируется до конца лета", — отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.

В современных условиях медицинскую помощь будут получать около 15 тыс. жителей микрорайона на 5-й Просеке, который условно ограничен берегом Волги, улицами Советской Армии, Солнечной и 6-й Просекой. Плановая мощность отделения по взрослому населению — 400 посещений смену, по детскому — 100 посещений.

В связи с решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева это первый шаг для повышения доступности взрослому и детскому населению первичной медико-санитарной помощи для жителей микрорайона 5-я Просека. До конца 2025 г. запланировано строительство рядом с имеющимся зданием диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв. м. В нем разместят оборудование: УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф. Общая площадь новой поликлиники составит 3310 кв. м с учетом планируемого пристроя.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.