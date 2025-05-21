В Самаре готовится к открытию после капремонта поликлиника № 14

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения завершен капитальный ремонт отделения Самарской клинико-диагностической поликлиники № 14 на 3-й Просеке, 157. В новом подразделении будет восемь терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии. Первых пациентов планируют принять уже летом 2025 года.
Выполнен ряд ремонтных работ: капитальный ремонт кровли и карнизных свесов, капитальный ремонт фасада здания, ремонт четырех входных групп, капитальный ремонт внутри здания.
"На данный момент в здании ведутся клининговые мероприятия, распределение навигации, оснащение кабинетов, установка оборудования. Также начались масштабные работы по благоустройству прилегающей территории, их завершение планируется до конца лета", — отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.
В современных условиях медицинскую помощь будут получать около 15 тыс. жителей микрорайона на 5-й Просеке, который условно ограничен берегом Волги, улицами Советской Армии, Солнечной и 6-й Просекой. Плановая мощность отделения по взрослому населению — 400 посещений смену, по детскому — 100 посещений.
В связи с решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева это первый шаг для повышения доступности взрослому и детскому населению первичной медико-санитарной помощи для жителей микрорайона 5-я Просека. До конца 2025 г. запланировано строительство рядом с имеющимся зданием диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв. м. В нем разместят оборудование: УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф. Общая площадь новой поликлиники составит 3310 кв. м с учетом планируемого пристроя.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас