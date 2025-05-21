В 2025 г. ЕГЭ в Самаре сдадут 5500 выпускников

С 23 мая в Самаре и области стартует экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов. Всего в этом году в Самаре ЕГЭ будут сдавать более 6,3 тысяч человек, из них более 5,5 тысяч выпускников текущего года.

А, как сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, общее количество выпускников в регионе превышает 12 тыс. человек. Из этого числа более 2,5 тыс. выпускников претендуют на медали: 1536 - на золотые и 1050 на серебряные.

"По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшой прирост медалистов", - отметил Виктор Акопьян.

Что касается учащихся областной столицы, то, по данным департамента образования, наибольшее число выпускников выбрали ЕГЭ по обществознанию, физике и биологии. Самым массовым станет обязательный экзамен по русскому языку, который сдают все выпускники 30 мая. Также среди обязательных экзаменов — математика, ее выпускники сдадут по выбору на базовом или профильном уровне 27 мая. Первыми в основном периоде станут экзамены по истории, литературе и химии 23 мая. С 16 июня по 23 июня запланированы резервные дни.

"Кардинальных изменений в самой процедуре ЕГЭ в 2025 году нет. В основном новшества касаются добавления заданий и уточнения критериев по конкретным предметам. В их числе русский язык, литература, физика, химия, информатика и иностранные языки. Как и в прошлом году, будет возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Сделать это можно будет 3 и 4 июля. Но важно понимать, что и в зачет пойдет результат, полученный при пересдаче, вне зависимости от того, лучше он или хуже", — подчеркнула руководитель департамента образования Ирина Коковина.

Пункты проведения экзаменов в этом году будут организованы на базе 114 общеобразовательных школ. Все они будут оборудованы металлоискателями, системой онлайн-видеонаблюдения и блокираторами сигналов сотовой связи. Допуск выпускников в аудитории будет осуществляться при предъявлении паспорта.

Кроме того, 21 мая стартует экзаменационная кампания для выпускников 9-х классов. Обязательными у девятиклассников являются математика (3 июня) и русский язык (9 июня), а также два предмета по выбору выпускников. Завершатся экзамены 16 июня.