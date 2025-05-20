Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе

Прокуратура Советского района Самары устроила проверку в школе №163 после жалоб родителей.

В марте 2025 г. в родительском чате мессенджера представители администрации школы сообщали, что нужно ежемесячно сдавать деньги для оплаты охраны учебного заведения. Однако при проверке обнаружилось, что школа не подавала в городской департамент образования заявку на финансирование охраны.

В итоге прокуратура внесла директору школы представление с требованием устранить нарушения.