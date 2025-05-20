Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе

Прокуратура Советского района Самары устроила проверку в школе №163 после жалоб родителей.
В марте 2025 г. в родительском чате мессенджера представители администрации школы сообщали, что нужно ежемесячно сдавать деньги для оплаты охраны учебного заведения. Однако при проверке обнаружилось, что школа не подавала в городской департамент образования заявку на финансирование охраны.
В итоге прокуратура внесла директору школы представление с требованием устранить нарушения.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения