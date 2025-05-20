Речной маршрут "Казань — Ульяновск — Самара" планируют запустить в 2025 году

Межрегиональный скоростной речной маршрут "Казань — Ульяновск — Самара" может начать работу уже в этом году, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Мы инициировали развитие межрегиональных водных связей. В 2024 г. правительством Ульяновской области были организованы речные маршруты до Нижнего Новгорода и Казани. С 9 мая прошлого года скоростное судно на подводных крыльях "Метеор" выполнило 28 рейсов, перевезя 1 185 пассажиров. В 2025 г. мы планируем запустить новое водное сообщение по маршруту "Казань — Ульяновск — Самара". Это откроет перед жителями области еще больше возможностей для путешествий, бизнеса и отдыха", — заявил глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что оператором маршрута может выступить АО "Флот Республики Татарстан", которое готово организовать перевозку пассажиров на судне на подводных крыльях проекта "Метеор". В 2024 г. представители предприятия осуществили пробную поездку до речного вокзала Самары для расчета тайминга маршрута, расхода топлива и других необходимых условий реализации маршрута.

Маршрут Самара — Ульяновск — Казань перспективен с точки зрения существующего и потенциального пассажиропотока. Он обладает существенным потенциалом развития, так как свяжет между собой крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья общей численностью 8 млн человек.