Казанский перевозчик протестировал скоростной "Метеор" на речном маршруте до Самары

Самарская, Ульяновская области и республика Татарстан прорабатывают возможность организации межрегионального скоростного маршрута Казань — Самара — Казань с заходом в Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтуризма.

Оператором маршрута может выступить АО "Флот Республики Татарстан", которое готово организовать перевозку пассажиров на судне на подводных крыльях проекта "Метеор". На этой неделе представители предприятия осуществили пробную поездку до речного вокзала Самары для расчета тайминга маршрута, расхода топлива и других необходимых условий реализации маршрута.

На борту судна состоялась встреча с представителями Ульяновской и Самарской областей, на которой участники встречи подтвердили интерес к реализации такого маршрута.

Помимо организационной и технической составляющей регионам предстоит обсудить предполагаемое распределение субсидирования маршрута для обеспечения доступных тарифов для населения.

Маршрут Самара — Ульяновск — Казань является перспективным с точки зрения существующего и потенциального пассажиропотока. Он обладает существенным потенциалом развития, так как свяжет между собой крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья с общей численностью 8 млн человек.